El gigante 'Seven Borealis' hace escala en el Puerto de Las Palmas antes de poner rumbo a Costa de Marfil

Uno de los grandes buques especializados en la construcción e instalación de infraestructuras marinas, el Seven Borealis, ha elegido el Puerto de Las Palmas para realizar una escala operativa después de participar en proyectos en el Atlántico Nordeste y el entorno del Mar del Norte, y antes de dirigirse a Abidjan, en Costa de Marfil.

El barco operado por Subsea 7 está diseñado para intervenir en operaciones de tendido de tuberías submarinas e instalación de grandes estructuras en aguas profundas y reposa ahora en el extremo sur del Muelle Reina Sofía para tomar 800 toneladas de gasoil y proceder al embarque de la tripulación.

Con una capacidad de alojamiento para 399 personas, helicubierta y medios especializados para operaciones submarinas, lo que le permite afrontar proyectos de ingeniería marina de gran complejidad.

Un buque de 182 metros preparado para grandes cargas

Se trata de un barco de 182,25 metros de eslora y 46,20 metros de manga que está preparado para combinar trabajos de pipelay —instalación de tuberías submarinas— con operaciones de heavy lift, para las que dispone de una grúa principal con una capacidad máxima de 5.000 toneladas a un radio de 34 metros. Además, cuenta con sistemas específicos para trabajar a grandes profundidades y su equipamiento incluye una grúa submarina de 1.200 toneladas, con compensación de movimiento y capacidad para operar hasta los 3.000 metros de profundidad, así como dos vehículos operados por control remoto (ROV) preparados para trabajos submarinos.

El 'Seven Borealis' visto desde la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Dos sistemas para tender tuberías submarinas

El Seven Borealis puede realizar el tendido de tuberías mediante dos sistemas diferentes. El primero de ellos, el S-Lay, dispone de una tensión de 600 toneladas y un stinger (una embarcación de apoyo) de 92,5 metros, y permite trabajar con tuberías de entre 4,5 y 46 pulgadas. El otro, el J-Lay, está destinado especialmente a operaciones en grandes profundidades, cuenta con una torre con capacidad estática de 1.000 toneladas y puede trabajar con tuberías de entre cuatro y 24 pulgadas.

El buque de Subsea 7, especializado en grandes operaciones submarinas, toma combustible y embarca tripulación en el Muelle Reina Sofía

2.800 toneladas de tuberías en cubierta

La embarcación puede transportar hasta 2.800 toneladas de tuberías en cubierta y dispone de una superficie de carga de unos 5.500 metros cuadrados. Su sistema de propulsión diésel-eléctrico está compuesto por seis generadores de 5,76 megavatios, mientras que su configuración de posicionamiento dinámico de clase 3 (DP3) permite mantener la posición durante operaciones que requieren una elevada precisión.

Estas características han permitido al buque participar en proyectos energéticos de distintas partes del mundo, tanto relacionados con la industria del petróleo y el gas como con nuevas infraestructuras de energía marina.

Del Golfo Pérsico al parque eólico de Saint-Brieuc

Entre sus actuaciones recientes figura el proyecto Marjan 2, desarrollado para Saudi Aramco en Arabia Saudita y concluido a comienzos de 2024, y en el parque eólico marino de Saint-Brieuc, en la costa francesa de Bretaña.