Las hamburguesas de Las Palmas de Gran Canaria que enamoran a Joe Burgerchallenge
El creador gastronómico recorre varios locales de Las Palmas de Gran Canaria —con una parada también en Telde— y destaca desde clásicos con 18 años de historia hasta nuevas ‘smash burgers’
Hay hamburguesas que sobreviven a las modas. Otras nacen directamente convertidas en fenómeno. Y algunas consiguen algo todavía más difícil: que alguien que prueba cientos de ellas siga hablando con entusiasmo después del primer bocado.
Eso es lo que ocurre en la última selección de Joe Burgerchallenge, que ha reunido varias hamburguesas que, a su juicio, hay que probar en Las Palmas de Gran Canaria y otros puntos de la Isla. Su recorrido mezcla veteranos, nuevas aperturas, smash burgers y locales donde el protagonismo está tanto en la carne como en el pan.
Un clásico junto a Las Canteras que lleva 18 años dando guerra
Una de las primeras paradas está cerca del Paseo de Las Canteras. Joe destaca allí una hamburguesa que describe como una de las más premiadas de Canarias y pone el foco en un detalle importante: el establecimiento lleva 18 años funcionando, pero, según explica, ha sabido evolucionar.
La combinación pasa por un potato roll de Juanito Baker y una carne que recibe el visto bueno del creador. Su conclusión es sencilla: hay que probarla.
Está Rico, entre Triana y Telde
La ruta continúa en Está Rico, con presencia en Triana y Telde. Aquí Joe eleva especialmente el nivel del producto y destaca los cambios introducidos recientemente.
Habla de una materia prima de “muchísima calidad” y se detiene en dos elementos que considera fundamentales: la nueva carne y el nuevo pan. Su valoración no deja demasiado espacio para las dudas: los califica como “realmente demenciales”.
Guns Burger y la smash que funciona por su sencillez
Después llega uno de esos conceptos que no necesitan demasiados adornos.Guns Burger representa la smash burger directa: pedir en mostrador, comer algo sencillo, asequible y bien ejecutado.
Para Joe Burgerchallenge, precisamente ahí está parte de su encanto.La describe como ese tipo de hamburguesa que podrías pasar a comer prácticamente cualquier día.
Y hay un detalle que se lleva buena parte de los elogios: la técnica y, especialmente, el bacon.El creador destaca el bocado que aporta y termina dejando clara su debilidad por el establecimiento: “Me encanta Guns Burger”.
Chef Denise: carne, potato roll y algo más que hamburguesas
Para quienes buscan un ambiente distinto, la selección incluye también Chef Denise, que Joe presenta como un espacio elegante y bonito para disfrutar de una buena carne.Vuelve a aparecer el potato roll de Juanito Baker, acompañado de una carne servida, según señala, en el punto adecuado.
Pero aquí la recomendación no termina en la hamburguesa.El creador apunta otros dos platos que considera imprescindibles: las croquetas de chuletón y el steak tartar con palmeritas. Una parada que amplía la ruta más allá del universo burger.
Costumbres Argentinas también entra en el recorrido
El vídeo reserva espacio además para Costumbres Argentinas, donde aparecen cuatro hamburguesas diferentes disponibles en su oferta.La referencia encaja con una ruta en la que la carne es claramente el hilo conductor, aunque cada establecimiento plantea la hamburguesa de una forma diferente.
Desde locales con casi dos décadas de historia hasta conceptos nuevos basados en la smash burger, la selección de Joe Burgerchallenge dibuja un pequeño mapa para quienes quieren recorrer Gran Canaria a golpe de pan, carne y plancha.Y deja una cosa clara: en la Isla ya no basta con hacer una buena hamburguesa. El pan, la carne, el punto, la técnica y hasta el bacon pueden marcar la diferencia entre una más y una que apetece recomendar.
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