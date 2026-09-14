"La historia de los artistas trans merece tener su sitio"

La Casa Museo Tomás Morales, de Moya, acoge esta tarde (17.00 horas) la II Edición de las Jornadas ‘Hablar por la diferencia. El activismo LGTBIQ+’ para hablar sobre diversidad sexual y de género a través de las prácticas artísticas. El periodista y creador de espectáculos Luis Lorite, que participa en ellas, abre las puertas del Archivo Viejas Glorias creado con ayuda del Instituto de las Mujeres para recuperar la memoria de aquellos profesionales trans que trabajaron en las salas de fiestas de Las Palmas de Gran Canaria tras la muerte de Franco.

¿Cómo se gestó el proyecto Archivo Viejas Glorias?

En 2024, el Gobierno de Canarias me encargó la campaña del Orgullo y contacté con algunas personas trans para retratarlos. Entre ellos, Margaret García, que fue una artista de la sala Britania de Las Palmas de Gran Canaria, en los años 70. Hablando con ella, me indicó que le gustaría encontrarse con el público que le había seguido y que, como ella, eran ya mayores. Como productor de artes escénicas me pareció muy interesante la propuesta. Montar un espectáculo como se hacía entonces para el público de antes, y lo haremos en el centro de mayores de Santa Brígida este 22 de septiembre. Entonces, me di cuenta , de que la historia artística de estas personas no estaba en ninguna parte. Tampoco la de los coreógrafos, bailarines, empresarios que las contrataba, ni de las salas de fiesta donde actuaban. Y así surgió la idea de crear este archivo. Presenté el proyecto al Instituto de las Mujeres y me concedieron una financiación. Justo en esa semana fallecía Margaret García y como homenaje a ella, el archivo quiere recopilar la historia de estas artistas partiendo de la información que nos cedió ella.

Es un archivo vivo ¿Qué significa exactamente?

Hay una imagen muy cerrada de los espectáculos trans, pero queremos que cada uno saque sus propias conclusiones cuando entre. Queremos rescatar los archivos personales de estos artistas para hacerlos públicos; a los que iban a ver matrimonios, nada de hombres solos o canallitas como se podría pensar. Eran matrimonios que iban a una sala de fiestas, se tomaban una copita y mientras tanto veían un espectáculo de variedades, con chicas, bailarinas y humor. Nada sórdido como se puede pensar. Hasta ahora no se ha podido trabajar en estos archivos personales, pero su memoria sigue viva en familiares, amigos. Estos profesionales no solo eran artistas, sino creadores, como le ocurría a Sandy Show, que actuaba, pero también diseñaba para murgas y candidatas para Reina del Carnaval. Su propio vestuario es historia de la moda canaria. Se merecen tener un sitio, aunque solo sea por su éxito comercial ¿Quién puede decir que ha llenado una sala de fiestas de martes a domingo, durante diez años y haciendo doblete? Pues ellas lo hacían y además competían con otras salas de fiesta en las que, por ejemplo, actuaban artistas de primera como Antonio Machín. Pues ellas, competían y llenaban. Cuando el turismo se bajó para el Sur, algunas se hicieron empresarias; otras como Carla Antonelli llegó a ser diputada. No hay una historia única, pero sí luminosa y de éxito.

El archivo está acotado a Las Palmas de Gran Canaria y a la época entre 1976 y 1988 ¿Por qué?

Tenía que acotarlo para no infoxicarme con tanta información. Empecé con Margaret García y su carrera, pero hubo un punto en que me desbordé con la información que nos llegaba. Gracias a Víctor Ramírez ex director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, que me guio al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas para tener una información más completa. Me di cuenta de que tenía que acotarlo a un periodo para poder trabajar.

¿Como eran los espectáculos que se presentaban en la Transición?

Al principio estaban muy influidos por Paco España, con ese punto folclórico. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, que era muy cosmopolita, ese cariz no pegaba mucho y fue virando a un espectáculo de grandes artistas musicales como Amanda Lear, Donna Summer. En este sentido, fueron también prescriptoras de la música del momento. Tenían un repertorio musical muy bueno pese a ser personas de procedencia de origen humilde; incluso citaban en inglés. Esto es muy interesante porque se ve que los espectáculos se actualizaban, se renovaban, tenían que buscar cada temporada qué cantantes y música eran del momento. Es decir, el éxito que tuvieron se lo trabajaban. Durante tiempo estos espectáculos se insertaron en una ideología de cupleteras, pero algunos pertenecían al llamado show girls. Por ejemplo, Tony Greco, coreógrafo de la sala Brazil, había sido bailarín del show de Josephine Baker, en París. Y Tony Jeans, estuvo trabajando en Las Vegas, en el Show Bluebells, del que se hizo luego una película. No era un éxito casual; eran artistas que tenían escuela, que habían recorrido el mundo. Y todo eso no se ha contado; solo se ha contado la sordidez del transformismo.

"En la Transición, Las Palmas estaba llena de salas de fiestas, de vida nocturna, ahora es un páramo"

Habla de artistas más que de transformismo ¿por qué esa apreciación?

En esa época, eran espectáculos conocidos como travestis, no se hablaba de personas trans. Lo que se pretende hacer con el archivo es un acto reparativo contra estos artistas que están fuera de las artes escénicas, contra la transfobia. Eran mujeres trans, que había transitaron a otro género, y no hacían transformismo como otros artistas conocidos como Fausto y Angelo, que tenían su propio ballet, pero que nunca transitaron.

¿Qué le ha sorprendido de la recuperación de esta memoria?

Muchas cosas. Me ha sorprendido las historias tan luminosas que tuvieron algunas personas, del éxito que cosecharon. Ganaron mucho dinero como Miriam, que pasó de limpiadora a ganar más dinero que su padre con 16 años. Aunque otros se descalabraron. Subieron en la escalera social, pero luego, sin saber por qué, volvieron abajo. Eso me ha generado cuestionarme si el ascenso social era posible. También cómo era Las Palmas de Gran Canaria, llena de salas de fiestas, de espectáculos, de vida nocturna. Hoy en día la ciudad es un páramo. Hay espectáculos culturales, pero están muy institucionalizados; lo mismo que los espacios.

Sin el Puerto y el turismo ¿hubiera habido tal explosión artística?

Sin duda influyeron. Había mucho cosmopolitismo en la ciudad gracias al Puerto y el turismo, aunque solo viajaba una élite. La industria del espectáculo y de ocio nocturno que crearon fue especialmente relevante. Los espectáculos de Las Palmas de Gran Canaria estaban en primera línea, como los de Barcelona o Madrid. También había salas en Torremolinos y en Bilbao. En 1976, se abrían salas y espectáculos de producción propia, era un momento de mucha libertad en Las Palmas de Gran Canaria. Y las imágenes que llegan al archivo son especialmente elocuentes en este aspecto, como la que abre el archivo. Cuando salieron fuera , porque algunas salieron, lo hicieron ya muy preparadas.

"La Casa Museo Tomás Morales acoge la II edición de las Jornadas ‘Hablar por la diferencia. El activismo LGTBIQ+’ , donde el periodista presenta el archivo "

¿Cuál fue la razón de que se perdieran ese tipo de espectáculos en la ciudad, salvo en el Sur?

Cuando el turismo se bajó hacia el Sur, cerraron muchas salas. No soy historiador ni sociólogo, sino productor de artes escénicas, para manejar tantas claves. Creo que hay varias razones; y que algunas son cíclicas. En esa época de la Transición muchos malditos, pecadores, enfermos mentales y delincuentes pasaron a estar en el ojo del huracán. La sociedad va cambiando y los medios de comunicación que, en un principio tienen interés, generaron después más relatos relacionados con los aspectos negativos de esos artistas. En este país suele ocurrir eso, gente que ha sido perseguida con violencia, por la ley, como ocurre con el pueblo gitano se convierte en un icono de España. Ese cambio de paradigma también ocurrió con las salas de fiestas, que pasaron a convertirse en discotecas, donde celebrar esa pluma y ese chiste se va quedando sin hueco. Luego en los años 90; y eso ya es interpretación propia, ese público rosa se sofisticó a un capitalismo gay que ocupó barrios como Chueca, en Madrid. Los capitales hicieron dinero con la gente del colectivo y se solidificó ese mercado. El público de antes, que iba a ver un espectáculo, desapareció por ese otro que busca una imagen más expectante. Los cambios culturales también influyeron. Algunas salieron mal paradas, no quiero decir que cayeran en el olvido , pero en veinte años se fueron yendo. Igual que la ley trans los volvió a traer al ojo del huracán, aunque esto simboliza otro cambio de piel, reconocimiento de la violencia y reparación histórica. Ahora para bien, vuelven con mucha coherencia interna y como luchadoras de los Derechos Humanos.

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Me presenté a la convocatoria del Instituto de las Mujeres, igual que otras personas con otros proyectos, y financiaron el mío. Mi torpeza fue no llamar a las puertas correctas canarias. Sé que están interesadas en recuperar la memoria de las islas, y este archivo lo es. Financiación para completarlo no falta.