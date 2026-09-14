Una nueva línea de guaguas y coches compartidos: así quiere reducir el 2.400 desplazamientos diarios en el Puerto de Las Palmas

El Puerto de Las Palmas quiere reducir el número de vehículos privados que acceden cada día al recinto portuario, especialmente durante las horas punta, y eliminar al menos 2.400 desplazamientos diarios vinculados a la movilidad de trabajadores de este recinto. Para ello, el Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Guaguas Municipales han puesto en marcha un plan piloto que combina transporte público, coche compartido y futuras líneas lanzadera para trabajadores denominado ‘Puertos en red: Movilidad Colectiva 360’.

La primera medida implantada ha sido la modificación de la Línea 19 de Guaguas Municipales desde el 31 de agosto. Desde ese momento, esta línea alterna los viajes hacia El Sebadal y el interior del Puerto de Las Palmas desde dos paradas distintas en la terminal de la plaza Manuel Becerra, facilitando así el transporte público a las personas que trabajan en este recinto.

Coche compartido para reducir vehículos y emisiones

La segunda de las acciones incluidas se implantará a finales de este mes o principios de octubre y será el fomento del coche compartido o carpooling a través de la plataforma digital Blablacar, de manera que no solo se reduzca el número de vehículos, sino que se reduzcan las emisiones. Para ello, el Gobierno incorporará bonificaciones y ayudas que se sumarán a las que otorga ya el Estado.

La última de las medidas aún no tiene fecha de inicio porque requiere de que las empresas incorporen este servicio a sus propios planes de movilidad sostenible, pero se trata de la creación de líneas lanzadera consensuadas con las empresas y que se ajusten a la demanda. En este sentido, a finales de octubre se celebrarán jornadas técnicas gratuitas para asesorarlas en la elaboración e implantación de sus Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, que deberán estar implementados antes de final de año.

Presentación de la iniciativa de movilidad. / La Provincia

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la directora general de Transporte y Movilidad, María Fernández, y el director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, presentaron esta iniciativa elaborada dentro del Mobility Lab del Gobierno de Canarias tras realizar encuestas sobre horarios, lugares de residencia y hábitos de desplazamiento de 8.000 trabajadores y las empresas.

El 88%, en coche privado

De este estudio se desprende que -solo teniendo en cuenta a los encuestados- hay 16.000 desplazamientos diarios de empleados a La Luz, de los que el 62% corresponde a personas que residen en Las Palmas de Gran Canaria, el 12% en Telde y el 8% en Arucas. Los municipios de Santa Brígida, Agüimes e Ingenio concentran el 4% cada uno.

Además, el 88% accede al recinto en su coche privado y el 72% está predispuesto a optar por las medidas propuestas. Destaca también que el 57% de ellos califique de ineficaz el transporte público y que el 50% lo rechace por el exceso de transbordos que debe realizar.

La iniciativa analiza los hábitos de 8.000 trabajadores y plantea alternativas de transporte adaptadas a sus horarios y lugares de residencia

Un apoyo para acceder empleos portuarios

Beatriz Calzada destacó que además de mejorar la movilidad en el Puerto, esta iniciativa puede facilitar el acceso a "trabajos dignos y cualificados" a personas que hasta ahora no se interesan por las dificultades de acceso al recinto. bajo dignos y cualificados en el Puerto por dificultades para trasladarse hasta aquí", afirmó Calzada, que confía en que las nuevas alternativas faciliten esos desplazamientos.

Con la implantación del proyecto Puertos en red: Movilidad Colectiva 360, La Luz se convierte en uno de los espacios donde se probarán diferentes fórmulas para reducir el uso individual del coche, combinando guaguas, movilidad compartida y transporte colectivo a la demanda.