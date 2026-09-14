El PP denuncia «debilidad» en la estructura de mando de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, denunció este lunes que, a su juicio, en la estructura de mando de la Policía Local capitalina existe una «debilidad». Resaltó que 49 de los 98 puestos previstos, entre comisarios principales, comisarios, subcomisarios, inspectores, subinspectores y oficiales «permanecen vacantes» y destacó que, en su opinión, una ciudad de casi 400.000 habitantes «no puede responder a situaciones complejas con uno de cada dos puestos de mando sin cubrir».

Según datos de la formación popular, la mayor falta de efectivos se concentra en la escala superior, «donde solo están ocupados 2 de los 10 puestos existentes», indicó. «De las tres plazas de comisario principal, solo una está cubierta; de las tres de comisario, una; mientras que las cuatro plazas de subcomisario permanecen vacantes, lo que supone un déficit del 80% en este nivel».

En la escala ejecutiva, el PP apunta que hay 7 inspectores para 13 plazas previstas y 18 subinspectores para 25 puestos, mientras que en la categoría de oficiales, la más vinculada a la organización diaria de los servicios, existen 22 ocupantes para 50 plazas, con 28 vacantes.

Delgado sostuvo que esta situación afecta al funcionamiento ordinario del cuerpo, ya que los mandos son los encargados de organizar servicios, distribuir efectivos y coordinar operativos. La portavoz popular vinculó este escenario a una «falta de planificación en materia de personal» durante los últimos años y diferencia la labor de los agentes de la gestión política.

«No falla la profesionalidad de nuestros policías, que están sosteniendo el servicio pese a las carencias; lo que falla es la planificación», señaló. El PP reclamó que la cobertura de las plazas pendientes se realice mediante procesos con «transparencia y objetividad», después de que las organizaciones sindicales hayan denunciado problemas en la gestión interna del cuerpo.