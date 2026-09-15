La Asociación Guiniguada planea recurrir el concurso del Paseo de la Cultura y las Artes Canarias mientras el proyecto AWA avanza

La Asociación Custodia del Territorio Guiniguada planea recurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra el proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para desarrollar el Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias.

La entidad considera que la actuación municipal vulnera el Plan General de Ordenación (PGO) al mantener el embovedado del barranco para construir sobre la losa un paseo ajardinado, sin que previamente se haya redactado el Plan Especial del Sistema General 51-Guiniguada, que debe estudiar distintas alternativas para el futuro del cauce.

El proyecto municipal continúa mientras tanto su tramitación. El Ayuntamiento ha encargado al estudio Batlle i Roig Arquitectura, autor de la propuesta ganadora AWA, la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud. El contrato cuenta con un presupuesto base de 1,68 millones de euros y una duración prevista de 48 meses.

Imagen de archivo de una persona visitando la exposición pública de los proyectos previo a la realización del concurso. / Andrés Cruz / LPR

AWA fue elegido tras un concurso en el que participaron cerca de 1.500 ciudadanos mediante una consulta pública que suponía el 10% de la valoración total, mientras que el 90% restante correspondía a un jurado profesional.

Campaña para recaudar fondos

El presidente de la asociación Custodia del Territorio Guiniguada, José Fernández Pérez, defiende que antes de ejecutar la transformación del Guiniguada debe analizarse la posibilidad de retirar la losa y recuperar el cauce abierto, además de abrir un proceso de participación ciudadana. Para llevar a cabo el procedimiento y afrontar los costes jurídicos del recurso, la agrupación ha iniciado una campaña de financiación colectiva en la plataforma 'Goteo', donde ya ha reunido 800 euros de los 6.000 que se marca como objetivo.

La entidad que planea recurrir forma parte del movimiento ciudadano vinculado al manifiesto 'Descubrir el Guiniguada', que reclama recuperar el valor histórico, ambiental y cultural del barranco.

El concurso de proyectos del Guiniguada fue convocado en junio de 2024. En una primera criba, fueron seleccionadas seis de las diez propuestas presentadas. Tras un proceso de participación ciudadana, un jurado de expertos internacionales valoró el conjunto de todas ellas en mayo del año pasado. Finalmente, se dio a conocer el anteproyecto ganador, AWA.

El antecedente de Portela

El concurso terminó en polémica. El estudio Portela International Arts & Architects mostró su disconformidad desde el primer momento. En junio, tras conocerse el nombre del equipo que estaba detrás de la propuesta ganadora, acudieron al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. En este caso, cuestionaron supuestas "irregularidades" en el proceso de selección organizado por el Ayuntamiento.

Portela puso en cuestión la composición del jurado, que el Ayuntamiento publicara los resultados del proceso de participación ciudadana antes de producirse la deliberación del jurado -lo que podría haber comprometido la imparcialidad del fallo-, además de una falta de justificación de las puntuaciones otorgadas. Este último punto coincide con una de las reclamaciones que ha realizado el propio Colegio de Arquitectos al Consistorio capitalino.

A continuación, decidieron acudir a la vía judicial. En agosto presentaron una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de corrupción. Finalmente, el Ministerio Público archivó la denuncia el pasado mes de marzo al descartar responsabilidades penales por parte de la alcaldesa y del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, aunque abrió la puerta a la vía contenciosa por posibles irregularidades administrativas.