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Este es el mapa de restricciones al tráfico en Schamann para los próximos días por obras de mejora de Emalsa

La actuación en la calle Cádiz, prevista durante tres días, permitirá reparar un tramo del colector, pero el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado

Mapa del tramo en el que se realizará la actuación.

Mapa del tramo en el que se realizará la actuación. / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa inicia este miércoles, 16 de septiembre, nuevos trabajos de mejora en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los trabajos tendrán lugar en la calle Cádiz, a la altura del número 11, en el barrio de Schamann, para reparar un tramo del colector y garantizar el correcto funcionamiento de esa infraestructura.

Para la ejecución de los trabajos será necesario proceder al cierre al tráfico de la calle Cádiz en el tramo comprendido entre las calles Los Ayacutos y Antón Caballero. La duración estimada de la actuación es de tres días, por lo que está previsto que las obras finalicen el viernes.

Esta intervención forma parte de las actuaciones que la compañía mixta de aguas desarrolla de manera continuada para el mantenimiento, reparación, conservación y mejora de las infraestructuras de gestión del agua en la ciudad.

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Desde Emalsa subrayan que la empresa adoptará para ello las medidas necesarias para minimizar las molestias que puedan ocasionar los trabajos a vecinos, comerciantes y conductores de la zona. Asimismo, al tratarse de una actuación en la red de saneamiento, destacan que el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado y continuará prestándose con normalidad durante el desarrollo de las obras.

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