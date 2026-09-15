El Obispo de Canarias conoce en Telde la exposición que recuerda la visita del Papa León XIV a Gran Canaria
José Mazuelo recorrió la muestra del fotógrafo Antonio Ali en las Casas Consistoriales acompañado por el concejal de Cultura, Juan Francisco Martel
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El obispo de Canarias, José Mazuelo, visitó en Telde la exposición del fotógrafo Antonio Ali dedicada a la histórica visita del Papa León XIV a Gran Canaria.
La muestra, instalada en la Sala de Exposiciones de las Casas Consistoriales, ofrece una mirada artística a este acontecimiento y permite recuperar y acercar al público un episodio de especial relevancia para la historia religiosa y cultural de la isla.
Durante la visita, Mazuelo estuvo acompañado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Francisco Martel y el propio Antonio Ali, quien destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que permitan divulgar la historia y el patrimonio cultural de Canarias a través del arte.
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