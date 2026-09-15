Aguas
Las obras de la estación del Teatro esperan el plan de movilidad para cortar Rafael Cabrera
Los cortes en la avenida y desvíos del transporte público durarán al menos dos meses para reparar la infraestructura crítica que resultó dañada por los temporales recientes
El inicio de la segunda fase de las obras de la estación de bombeo (ebar) del Teatro está condicionado a la presentación del plan de movilidad por parte de Emalsa. Los trabajos implicarán el corte de la calle Rafael Cabrera y el desvío de las guaguas municipales y de Global. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró que han mantenido varias reuniones con la empresa mixta de aguas para trabajar en este documento que debe ser aprobado por el área municipal. "Ha habido un trabajo previo muy importante, ahora queda pendiente nada más que una reunión con la Federación de Empresarios del Transporte", detalló.
A lo largo del proceso se han hecho sugerencias al plan propuesto con el objetivo de causar la menor de las molestias. En este sentido, se solicitó reservar espacio para las paradas de Guaguas Municipales, así como carriles exclusivos en los que también puedan circular los taxis. "Va a haber problemas de tráfico, lo que tenemos que conseguir es que el mayor número posible de gente que se dirija a esa zona lo haga en transporte público, pero hay que ponérselo fácil", valoró el edil.
Daños en el colector
Esta infraestructura sufrió importantes daños con los temporales del último verano y especialmente con la borrasca Therese. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó los trabajos a Emalsa por la vía de emergencia al tratarse de una infraestructura crítica, dado que esta estación bombea el 85% de las aguas residuales de la ciudad. Para reponer el colector, cuya bóveda colapso, será necesario abrir una zanja desde la plaza Stagno que cruce la avenida Rafael Cabrera, una arteria de la capital.
La avenida tendrá cortes durante aproximadamente dos meses, aunque no será el final de los trabajos. La tercera fase consistirán en la restitución de los servicios que se verán afectados durante ese tiempo, y una vez cubierta la zanja se llevará a cabo el reasfaltado de la vía para finalmente recuperar la normalidad. Es una obra de gran complejidad por la ubicación de la estación de bombeo, así como por el problema de encontrar de todas las piezas necesarias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Las Palmas de Gran Canaria tramita la expulsión del concesionario de El Atlante tras detectar el derribo del local original
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye