Las obras de la estación del Teatro esperan el plan de movilidad para cortar Rafael Cabrera

El inicio de la segunda fase de las obras de la estación de bombeo (ebar) del Teatro está condicionado a la presentación del plan de movilidad por parte de Emalsa. Los trabajos implicarán el corte de la calle Rafael Cabrera y el desvío de las guaguas municipales y de Global. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, aseguró que han mantenido varias reuniones con la empresa mixta de aguas para trabajar en este documento que debe ser aprobado por el área municipal. "Ha habido un trabajo previo muy importante, ahora queda pendiente nada más que una reunión con la Federación de Empresarios del Transporte", detalló.

A lo largo del proceso se han hecho sugerencias al plan propuesto con el objetivo de causar la menor de las molestias. En este sentido, se solicitó reservar espacio para las paradas de Guaguas Municipales, así como carriles exclusivos en los que también puedan circular los taxis. "Va a haber problemas de tráfico, lo que tenemos que conseguir es que el mayor número posible de gente que se dirija a esa zona lo haga en transporte público, pero hay que ponérselo fácil", valoró el edil.

Daños en el colector

Esta infraestructura sufrió importantes daños con los temporales del último verano y especialmente con la borrasca Therese. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria encargó los trabajos a Emalsa por la vía de emergencia al tratarse de una infraestructura crítica, dado que esta estación bombea el 85% de las aguas residuales de la ciudad. Para reponer el colector, cuya bóveda colapso, será necesario abrir una zanja desde la plaza Stagno que cruce la avenida Rafael Cabrera, una arteria de la capital.

La avenida tendrá cortes durante aproximadamente dos meses, aunque no será el final de los trabajos. La tercera fase consistirán en la restitución de los servicios que se verán afectados durante ese tiempo, y una vez cubierta la zanja se llevará a cabo el reasfaltado de la vía para finalmente recuperar la normalidad. Es una obra de gran complejidad por la ubicación de la estación de bombeo, así como por el problema de encontrar de todas las piezas necesarias.