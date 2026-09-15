Las Palmas de Gran Canaria celebra su Semana Europea de la Movilidad con una nueva ruta en la Fiesta de la Bici, cine y talleres

Cine, ciclismo y talleres. La Semana Europea de la Movilidad llega a Las Palmas de Gran Canaria desde el 16 hasta el 22 de septiembre con un amplio programa de actividades que combina espacios de reflexión y debate profesional con actividades abiertas a la ciudadanía. 'Movilidad para todas las personas', es el lema de esta edición para reivindicar la necesidad de construir una ciudad en la que todo el mundo se pueda mover de manera segura, cómoda, accesible y sostenible. Como novedad, en esta edición la Fiesta de la Bici se traslada del Puerto al Parque Romano.

Foto de archivo de la Fiesta de la Bici. / José Carlos Guerra

"Queremos que la gente no se aburra y haga cosas distintas", defendió el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez. Por ello, en esta edición la cita abandona Belén María para arrancar en el Parque Romano, continuando por Bravo Murillo hasta Julio Luengo con el objetivo de acceder a la Avenida Marítima y regresar por la calle Venegas y Luis Doreste Silva hasta el punto inicial. El evento, uno de los más esperados de la Semana Europea, tendrá lugar el domingo 20 de septiembre con la salida de los participantes a las 11:00 horas. Además, se han programado diferentes actividades de animación, talleres, sorteos y otras propuestas, y la actuación del grupo Los 600 a partir de las 12:30 horas.

«Hemos conseguido que el 60% de la población utilice el transporte público», destacó el concejal

Aunque este es el evento más multitudinario, la Semana Europea de la Movilidad comenzará días antes. Este miércoles 16 tendrá lugar una jornada profesional en Casa África a partir de las 10:00 horas. En este caso la especialista en movilidad activa y ciclismo urbano Ana Castán será la ponente de 'La transición urbana: repensar la ciudad y cómo nos movemos'.

Talleres a las familias

El jueves 17 de septiembre, la programación estará dedicada a la innovación en el ámbito de la movilidad con la presentación del proyecto europeo SPINE, una iniciativa que analiza nuevas soluciones para avanzar hacia modelos de transporte urbano más eficientes. La ciudadanía podrá conocer sus avances y propuestas a través de una exposición formada por seis paneles informativos, que estará instalada en Siete Palmas, frente a Hipercor.

El exciclista profesional Joseba Beloki compartirá con los asistentes su trayectoria deportiva y su relación con el ciclismo

La jornada del viernes estará centrada en la presentación de los resultados de las encuestas y del diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Las Palmas de Gran Canaria. Este documento permitirá conocer cómo se desplazan los ciudadanos, cuáles son sus principales hábitos de movilidad y qué medidas pueden aplicarse para diseñar las políticas de transporte de la ciudad en los próximos años.

Durante el fin de semana, el programa saldrá a la calle con actividades abiertas para todos los públicos. El sábado 19 de septiembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas, la calle León y Castillo, junto al entorno del Parque Romano, acogerá talleres dirigidos a niños y familias, además de propuestas relacionadas con los desplazamientos en bicicleta, patinete y otros medios de movilidad sobre ruedas, junto a actividades adaptadas para fomentar una movilidad más inclusiva.

Cortos e historias audiovisuales

Uno de los principales reclamos de la jornada será la celebración, por primera vez en Canarias, del Festival Internacional de Cine de la Bicicleta (Bike Film Tour), que tendrá lugar el sábado de 19:00 a 21:00 horas. El evento acercará al público diferentes cortometrajes e historias audiovisuales relacionadas con la bicicleta, el deporte y la movilidad sostenible. El festival contará con la participación del exciclista profesional Joseba Beloki, uno de los corredores españoles más destacados de principios de la década de los 2000. Beloki compartirá con los asistentes su trayectoria deportiva y su relación con el ciclismo dentro de esta cita internacional.

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El concejal José Eduardo Ramírez destacó que la Semana Europea de la Movilidad forma parte del trabajo del Ayuntamiento en los últimos años por ofrecer más opciones de transporte sostenible a los ciudadanos. En este sentido puso sobre la mesa el cambio de modelo que ha experimentado la capital grancanaria, ya que en 2011 el 70% de la población se movía en vehículo privado, mientras que en 2025 la cifra se ha reducido al 40%. "Hemos conseguido que el 60% utilice el transporte público", manifestó.