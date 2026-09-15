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El Puerto de Las Palmas se convierte en el epicentro del turismo de cruceros con la Seatrade Cruises Med

La Terminal de Cruceros de Santa Catalina acoge por primera vez este evento internacional que reúne a más de 220 expositores para debatir sobre sostenibilidad e innovación

El Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas con varios cruceros atracados a la vez

El Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas con varios cruceros atracados a la vez / La Provincia

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se convierte este miércoles y jueves en el epicentro de la industria de cruceros del Mediterráneo con la celebración de Seatrade Cruise Med 2026, que reunirá a navieras, puertos, destinos turísticos y empresas especializadas de todo el mundo. El encuentro se celebrará por primera vez en la Terminal de Cruceros del Puerto de Las Palmas, que con 14.000 metros cuadrados es la mayor de Europa.

La cita coincide con el 30 aniversario de Seatrade Cruise Med y MedCruise, la asociación de puertos de cruceros del Mediterráneo, que contará con uno de los principales espacios expositivos del evento junto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, anfitriona de esta edición.

Durante dos jornadas, el encuentro reunirá a más de 100 ponentes, con un 70% de ellos en puestos directivos, y ofrecerá más de 25 sesiones y 20 horas de contenidos sobre el futuro del turismo de cruceros, la sostenibilidad, la innovación y la evolución de los destinos.

Turistas accediendo a los cruceros en el Muelle Santa Catalina

Turistas accediendo a los cruceros en el Muelle Santa Catalina / Juan Carlos Castro

Más de 220 expositores

Seatrade Cruise Med contará con 224 expositores procedentes de puertos, destinos, asociaciones y operadores turísticos de distintos países. Entre las compañías y organizaciones presentes estarán MedCruise, Global Ports Holding, Cruise Europe, Cruise Britain, Cruise Baltic, Cruise Norway e Intercruises Shoreside & Port Services, además de nuevos participantes internacionales.

La celebración del evento supone para la Autoridad Portuaria de Las Palmas la culminación de una estrategia basada en la mejora de las infraestructuras y en el impulso de un modelo de cruceros más sostenible y competitivo.

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Además del programa profesional, la cita incluye distintas actividades de networking, como la inauguración de la Terminal de Cruceros de Las Palmas, la recepción de bienvenida de Seatrade Cruise Med y la entrega de los 20º Seatrade Cruise Awards.

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