«La receta exacta de la Coca-Cola», una de las exigencias de Aduana a los provisionistas del Puerto de Las Palmas

Las empresas de avituallamiento del Puerto de Las Palmas reclaman una mayor agilidad en los trámites administrativos para garantizar la competitividad y ponen como ejemplo el paso por Aduanas, que, a veces, mantiene inmovilizado un contenedor de mercancía más de un mes y medio o exige que se aporte «la receta exacta de la Coca-Cola» para autorizar la entrada de esta bebida. Así lo afirmó José Carlos Álvarez, el director de Asuntos Institucionales y Calidad en Suisca Group, durante una jornada técnica organizada por Oneport y Provicanarias, dos de las patronales de La Luz.

Álvarez destacó en su intervención 'El provisionista de buques: un eslabón esencial en la cadena de valor marítimo-portuaria. Canarias como enclave estratégico', el «papel fundamental» de los provisionistas de buques, que son los encargados de conocer y atender las necesidades de cada barco, muchas veces con plazos de 24 o 48 horas para «organizar todo lo necesario para que el buque pueda estar operativo a tiempo y no seamos un obstáculo para su actividad».

Un buque es una ciudad flotante con necesidades específicas

Un buque, aseveró, «no deja de ser una ciudad flotante» que requiere una gran variedad de productos y servicios. Además, «una tripulación puede estar formada por personas de diferentes nacionalidades —africanas, asiáticas, europeas o americanas—, con distintas costumbres, religiones y necesidades alimentarias» y estas empresas deben estar preparadas para ajustarse a todas las exigencias. A pesar de que esta actividad se apoya en el mercado local y aprovecha «al máximo los recursos de Canarias», deben recurrir también a la importación.

«Uno de los aspectos que más nos preocupa actualmente es la gestión aduanera. Somos conscientes de la importancia de controlar toda la mercancía que entra en territorio europeo, pero al mismo tiempo necesitamos que exista una mayor agilidad para no convertir los trámites administrativos en un obstáculo para la actividad», sentenció antes de añadir que «ahora mismo la aduana supone un cuello de botella importante para el sector del provisionista de buques».

José Carlos Álvarez durnate su intervención en la jornada organizada por Oneport y Provicanarias / La Provincia

Un mes y medio de espera para liberar mercancías

En ese sentido, José Carlos Álvarez aseguró que es difícil de entender que si un contenedor llega de Europa con «una tramitación rápida», una mercancía que llega a Canarias «puede permanecer un mes o incluso mes y medio pendiente de gestión», generando «costes de almacenamiento, retrasos y, sobre todo, una pérdida de competitividad para el cliente final». Las exigencias de Aduanas, continuó, han «llegado a situaciones tan sorprendentes como que se solicite documentación imposible de aportar. Por ejemplo, hemos tenido que gestionar la entrada de un contenedor de Coca-Cola y se nos llegó a pedir información sobre la composición del producto que ni siquiera el proveedor podía facilitar porque se trata de una fórmula protegida».

Estas situaciones generan entre los provisionistas de buques la sensación de desigualdad respecto a otros territorios europeos, por lo que reclaman «mecanismos que permitan competir en igualdad de condiciones» y «una mayor colaboración entre la Aduana, las administraciones públicas y el sector privado para conseguir un sistema más eficiente. El objetivo no es eliminar controles, sino hacerlos compatibles con la actividad económica y con la necesidad de responder con rapidez a los clientes».

El sector cifra en 680 millones el impacto económico perdido

Por otro lado, apuntó que «alrededor de 680 millones de euros pueden estar en juego anualmente por operaciones que no llegan a desarrollarse debido a dificultades y limitaciones que afectan a la actividad».

Durante su intervención también puso el acento en el efecto negativo de la aplicación de las nuevas exigencias normativas europeas, como las tasas medioambientales que están derivando el tráfico hacia otros puertos menos exigentes: «Canarias no puede convertirse en un punto menos atractivo por una acumulación de trabas administrativas que no existen en otros lugares».

La jornada organizada por Oneport y Provicanarias contó además con la participación de Héctor Ruiz, jefe de sección de la Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas de la Secretaría de Estado de Comercio, que analizó la evolución del comercio exterior canario y el papel que juegan los provisionistas de buques, «un sector tradicionalmente muy importante en la Isla y cuantitativamente también muy relevante a nivel de empleo y de cifras».

Por su parte, Elsa Rodríguez Moreno, directora territorial adjunta en la Dirección Territorial de Comercio de Las Palmas, explicó los controles que realiza el Servicio de Inspección Soivre sobre mercancías procedentes de terceros países en el Puerto de Las Palmas.

«Que la competencia se encuentre con un hueso más duro de lo que piensa»

El presidente de las patronales organizadoras de la jornada, José Mayor, aprovechó para reivindicar el papel estratégico del avituallamiento de buques como uno de los servicios clave para la competitividad del Puerto de Las Palmas y considera que la actividad tiene todavía un amplio margen de crecimiento. «El avituallamiento tiene mucho futuro porque estamos en un sitio estratégico donde podemos ofrecer garantías de suministro, calidad, un buen precio y una conectividad mundial de máximo 24 horas con cualquier país», señaló.

Mayor también advirtió de la necesidad de reforzar la posición de La Luz frente al crecimiento de otros puertos próximos, tanto en Canarias como en la costa africana. «No debemos acobardarnos ante las expectativas de nuestros primos y vecinos», afirmó en referencia a Tenerife y los puertos africanos, y defendió que el de Las Palmas cuenta con una trayectoria y unas condiciones que le permiten seguir compitiendo. «Llevamos muchos años demostrando que tenemos nivel, seguridad jurídica y un gran puerto», aseguró, antes de reclamar que la infraestructura siga mejorando sus servicios para consolidarse como un referente internacional: «Tenemos que conseguir que la competencia se encuentre con un hueso más duro de lo que piensa».