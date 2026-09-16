Adiós a una de las palmeras de San Telmo: retiran su cogollo ante el riesgo de desprendimiento

Una de las imágenes habituales del parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, cambia estos días. Los operarios han intervenido en la palmera situada junto al conocido kiosco después de detectar el riesgo de que su cogollo pudiera desprenderse del tronco y precipitarse al suelo.

La actuación se realizó precisamente para evitar que la parte superior terminara cayendo de manera descontrolada y pudiera provocar un accidente en una zona especialmente transitada. Los trabajadores procedieron primero a cortar el cogollo y posteriormente a retirar el ejemplar.

Una actuación preventiva

La palmera llevaba años formando parte del paisaje de este céntrico parque de la capital grancanaria. Su ubicación, a escasos metros del kiosco y en un espacio frecuentado diariamente por numerosos peatones, hacía especialmente importante intervenir ante cualquier posible riesgo de desprendimiento.

El deterioro de las palmeras urbanas se ha convertido, además, en una de las cuestiones que afronta el servicio de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria. La antigüedad de algunos ejemplares, los daños estructurales y diferentes afecciones pueden comprometer su estabilidad y obligar a actuar antes de que se produzcan caídas.

En el caso concreto de San Telmo, no obstante, queda por determinar qué problema provocó que el cogollo presentara riesgo de desprenderse. Las afecciones por hongos constituyen uno de los problemas detectados en las palmeras de la ciudad, pero pueden resultar difíciles de localizar hasta que el daño está avanzado o comienza a exteriorizarse.

Retiran la palmera que está junto al kiosco de San Telmo / La Provincia

El precedente de Santa Ana

La intervención se produce después de que el pasado agosto una palmera canaria cayera en la plaza de Santa Ana, en pleno casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella ocasión, el tronco se partió por la mitad y la parte superior terminó sobre el pavimento. No hubo que lamentar heridos pese a que había niños jugando en las inmediaciones.

Tras aquel episodio, Parques y Jardines retiró los restos y anunció una nueva revisión de las palmeras de la plaza. Desde el área municipal explicaron entonces que determinadas afecciones pueden avanzar rápidamente, dificultando su detección hasta que la herida se encuentra muy desarrollada o se hace visible desde el exterior.

En lo que iba de año, según los datos facilitados entonces por el área, habían caído 20 palmeras en la ciudad. La mayoría presentaba algún tipo de daño estructural y había cedido coincidiendo con los fuertes vientos registrados durante las borrascas de marzo.

La plaga de la diocalandra se extiende a palmerales de 15 municipios de la Isla / LP/DLP

La lucha contra la diocalandra

Uno de los principales problemas que afectan a las palmeras de la capital es la diocalandra, un pequeño insecto invasor cuya presencia está muy extendida tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en el resto del Archipiélago. Las heridas provocadas por esta plaga pueden facilitar la entrada de hongos en los ejemplares.

Según los datos que manejaba el Ayuntamiento a principios del pasado año, el 90% de las 13.881 palmeras canarias censadas en el municipio estaban afectadas por este insecto. A ello se suma el picudín, otro tipo de gorgojo dañino, presente en el 22,22% de los ejemplares.

Parques y Jardines mantiene desde 2025 un plan de choque para incrementar los recursos destinados a las revisiones periódicas del arbolado y las palmeras urbanas. Cuando los técnicos detectan riesgo de caída o fractura, la actuación pasa por retirar preventivamente los ejemplares afectados. En lo que iba de año, 35 palmeras habían sido retiradas por este motivo, mientras se habían plantado 75 nuevas de diferentes especies.

Una imagen que cambia junto al kiosco

La situación del arbolado urbano también ha cobrado protagonismo después de los últimos temporales. El recientemente presentado Plan Director del Arbolado ha analizado más de 61.000 ejemplares municipales y ha detectado problemas como la falta de espacio disponible para el desarrollo de las raíces o las podas excesivas.

En San Telmo, esta vez, la intervención se produjo antes de que la parte superior de la palmera llegara a caer. El corte controlado del cogollo permitió eliminar el riesgo de desprendimiento en uno de los espacios más transitados de la ciudad. Ahora, los trabajos culminan con la retirada de un ejemplar que durante años había formado parte de la estampa del parque.