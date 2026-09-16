"No puede ser que un guiri haya subido y tú no": el rincón de Las Palmas de Gran Canaria que muchos residentes aún no conocen

"No puede ser que un guiri haya subido y tú no". Con esa frase, la creadora de contenido Andrea Centol ha animado a los canarios a redescubrir uno de los monumentos más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria: la Catedral de Santa Ana.

Su propuesta es sencilla: hacer turismo en la propia ciudad. La visita permite contemplar una panorámica de Vegueta, el puerto y el océano Atlántico desde lo alto de la torre, además de recorrer el interior del templo y el Museo Diocesano de Arte Sacro, al que se accede a través del Patio de los Naranjos.

Uno de los aspectos menos conocidos es que la entrada es gratuita para los residentes en Canarias, mientras que el precio general es de seis euros.

Mucho más que una subida a la torre

La entrada incluye tres espacios diferentes: el acceso a la torre sur, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria; la visita al interior de la catedral y el recorrido por el Museo Diocesano de Arte Sacro.

El horario de apertura es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas; los sábados, de 10.00 a 16.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas, jornada en la que únicamente permanece abierta la subida a la torre.

La orientación simbólica de la Catedral de Canarias guarda relación con los principios de la arquitectura medieval y la astronomía / ALEJANDRO GARCÍA MEDINA

Cuatro siglos para levantar uno de los símbolos de Canarias

Más allá de las vistas, la Catedral de Santa Ana es uno de los edificios con mayor valor histórico del Archipiélago. Conocida también como la Santa Iglesia Catedral-Basílica de Canarias, se encuentra en el barrio histórico de Vegueta y es la sede de la Diócesis de Canarias.

Su origen se remonta a 1487, cuando los Reyes Católicos impulsaron la construcción del templo tras la conquista de Gran Canaria. Sin embargo, las obras se prolongaron durante más de cuatro siglos, por lo que el edificio reúne distintos estilos arquitectónicos, desde el gótico hasta el renacentista y el neoclásico.

La construcción comenzó en 1504 bajo la dirección del arquitecto Diego Alonso Montaude, aunque la catedral atravesó dos grandes etapas constructivas, entre 1497 y 1570 y posteriormente desde 1781 hasta su finalización. En ese largo proceso participaron destacados arquitectos como Manuel Oraa, Francisco Jareño, Laureano Arroyo y Fernando Navarro.

El primer templo de Canarias en ser basílica

En 1894, el templo se convirtió en el primer edificio religioso del Archipiélago en recibir el título de basílica mediante bula papal.

Su característica fachada neoclásica domina la plaza de Santa Ana, mientras que en el interior destacan sus tres naves, las diez esbeltas columnas de piedra azul procedente de las canteras de San Lorenzo y diversas esculturas del imaginero canario José Luján Pérez, entre ellas la de Nuestra Señora de los Dolores.

Una torre con las mejores vistas de Vegueta

Actualmente, un ascensor permite acceder cómodamente a la torre sur, situada a más de 20 metros de altura, desde donde se disfruta de una panorámica privilegiada del casco histórico, el puerto y buena parte de la ciudad.

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Además de su importancia arquitectónica, la Catedral de Santa Ana también ocupa un lugar destacado en la historia religiosa de Canarias. La Virgen del Pino, patrona principal de la Diócesis de Canarias, ha descendido hasta este templo en más de medio centenar de ocasiones a lo largo de los siglos, especialmente durante rogativas motivadas por sequías o epidemias, permaneciendo en cada visita entre quince y veinte días y congregando a miles de fieles.