Las Palmas de Gran Canaria aprueba la tasa de la basura con el rechazo de la oposición

El grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer en solitario la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos, conocida como ‘el basurazo’, que supondrá el pago de 149,33 euros anuales por hogar, 108,45 euros de la cuota básica y 40,88 por generación, por vivienda.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió durante la celebración de un Pleno extraordinario que la nueva tasa se basa en un estudio que calcula los costes «respetando el principio de equivalencia» y recordó que se han contemplado bonificaciones incentivar la reducción de la huella ecológica tanto entre los ciudadanos como entre los negocios.

Además, defendió que con esta ordenanza se da cumplimiento a una directriz europea que obliga a establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria antes del 10 de abril y que entre en vigor con el nuevo año.

El Ayuntamiento ha cuantificado el coste del servicio en torno a los 32 millones de euros, de los cuales el 25% será abonado al Cabildo de Gran Canaria en concepto de costes de tratamiento de residuos en el vertedero.

Quienes demuestren que están reduciendo su huella ecológica a través de la correcta separación de residuos, explicó el edil, podrán beneficiarse de descuentos, así como aquellas personas que estén en situación de vulnerabilidad social. También se contemplan bonificaciones para las familias numerosas.

La oposición tacha esta tasa de injusta e innecesaria

Los partidos de la oposición, que votaron en contra de esta tasa, insistieron en que «no es nada justa» e, incluso, es innecesaria, puesto que tal como defendió la portavoz popular, Jimena Delgado, la normativa europea «ofrece otras alternativas».

Además, denuncian que las bonificaciones recogidas en la ordenanza fiscal son insuficientes, en especial las establecidas para las familias numerosas, que, entre otros requisitos, deben residir en viviendas con un valor catastral que no supere los 72.000 euros, resaltó Alberto Trujillo (Vox).

Asimismo, criticaron que esta ordenanza fiscal no se corresponde con la calidad del servicio de limpieza del municipio y sacaron a colación en varios momentos de la sesión plenaria la presencia de ratas en las vías públicas, «los contenedores rebosados» y la suciedad de las calles.

Prespuesto

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes de forma definitiva el presupuesto municipal para 2025, dando vía libre así a la licitación de grandes contratos para la ciudad, como pueden ser los dos de la Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, el mantenimiento de los parques y jardines, y las playas, o el de Vías y Obras, además de obras y servicios.

El documento económico, que salió adelante con el voto a favor del grupo de gobierno, únicamente, asciende a 718 millones de euros, 26 millones (un 3,7%) más que el de 2024. A juicio del edil de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, es un «incremento moderado, atendiendo a la situación económica del país y al principio de estabilidad y sostenibilidad financiera», pese a que el gobierno local presume de que es el «mayor de la historia» de la ciudad.

El nuevo presupuesto, apostilló el edil del área, es «justo» y está «orientado a mejorar las condiciones de vida en la ciudad».

Al detalle

De los 718 millones de euros del presupuesto municipal, 520,7 millones se corresponden al Ayuntamiento capitalino (un 5,13% más que en 2024, que contó con 495,29 millones) y el resto, 197,3, a las sociedades municipales y organismos autónomos.

Ciudad del Mar , Empleo, Turismo, Desarrollo Local y Patrimonio se reparten 23,8 millones de euros, un 12% más que en 2024.

, se reparten 23,8 millones de euros, un 12% más que en 2024. Tráfico y Movilidad tiene destinados 38 millones, Urbanismo 57 y Vivienda , 22. Además, la inversión en Vías y Obras crecerá hasta los 14,7 millones de euros.

tiene destinados 38 millones, 57 y , 22. Además, la inversión en crecerá hasta los 14,7 millones de euros. En el ámbito de la cohesión social y la igualdad de oportunidades, las partidas aumentan un 3,7%, alcanzando los 46,7 millones de euros. La mayor parte de esta inversión corresponde a Bienestar Social , con 43,9 millones de euros. También se destinan recursos específicos a Igualdad y Diversidad, Juventud y Solidaridad.

, con 43,9 millones de euros. También se destinan recursos específicos a La partida para sostenibilidad y la adaptación al cambio climático experimenta un aumento del 14,29%, hasta los 128 millones de euros. Se refuerzan áreas como Parques y Jardines, con 28 millones de euros, y Limpieza, con 71 millones de euros, impulsadas por la incorporación de nuevos contratos para mejorar la higiene urbana. También se incluyen inversiones en Alumbrado, Desarrollo Estratégico y el sistema de Aguas, destacando la aportación al Perte de digitalización del agua.

La Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Seguridad y Emergencias, y Cuidados y Salud tienen reservados 57,6 millones de euros, y Deportes , 17,3 millones.

tienen reservados 57,6 millones de euros, y , 17,3 millones. El presupuesto de Educación crece hasta los 23,1 millones de euros, mientras que el de Cultura llega a los 19,4 millones de euros. Asimismo, se destinan 6,5 millones de euros a la organización del Carnaval y otras festividades.

llega a los 19,4 millones de euros. Asimismo, se destinan 6,5 millones de euros a la organización del y otras festividades. Por último, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica, la Oficina de Atención al Ciudadano, Coordinación Territorial y los distritos municipales cuentan con una inversión de 82,2 millones de euros.

Otra visión

Los portavoces de los tres partidos de la oposición, Coalición Canaria, el Partido Popular y Vox, que votaron en contra de este documento económico, manifestaron su desacuerdo con la previsión de ingresos y gastos realizada por el grupo de gobierno.

David Suárez (CC) criticó que el año pasado no hubiera convocatorias de los presupuestos participativos y que este año no se haya 'pintado' ninguna partida para ello. Además, denunció que la planificación económica no recoja grandes inversiones para el proyecto del Ciclo del Agua, que requiere unos 800 millones.

Asimismo, coincidió con los portavoces del PP y de Vox, Jimena Delgado y Alberto Rodríguez, al alertar del riesgo que se corre de perder los ingresos previstos del Estado por la prórroga del presupuesto general, que suponen un 37% del total.

Alberto Rodríguez aseveró que «estos son los presupuestos más grandes de la historia porque los bolsillos de los ciudadanos han menguado y son los más pequeños», algo que achacó a la previsión de ingresos a través de los tributos. Además, insistió en su rechazo a la financiación del proyecto de la MetroGuagua y algunas de las empresas públicas.

«Han perdido el norte»

Por su parte, Jimena Delgado exclamó que el gobierno de Las Palmas de Gran Canaria «ha perdido el control de la ciudad, del Ayuntamiento y el norte» y cuestionó su capacidad de gestionar este presupuesto aprobado en abril tras «los malísimos datos de ejecución» del anterior.

También se sumó a las críticas por la cifra de 2,5 millones de euros para el Ciclo del Agua «cuando dijeron que iban a ser 85» y consideró insuficiente las inversiones para áreas como la Policía Local, Limpieza o Movilidad. «Lo único que quieren es sacarse la foto o traer artistas que iban a salir gratis, supuestamente, y luego salen por un millón», en vez de «preocuparse por tener una ciudad limpia, sin olores a orines, sin ratas y sin atascos».

Sobre la mesa

Por otro lado, el Pleno dejó sobre la mesa la aprobación definitiva de la nueva tarifa del agua, que volverá a exponerse públicamente durante 30 días después de que la estimación parcial de las 21 las alegaciones presentadas obligara a hacer una modificación sustancial del texto. Hernández Spínola explicó que este cambio afecta principalmente a la relación de establecimientos extrahoteleros, entre los que se han incluido los alojamientos rurales, los apartamentos, villas y casas emblemáticas, que habían quedado fuera en la relación anterior.

Lo que sí salió adelante fue la primera ordenanza reguladora del servicio de saneamiento y vertidos, que obligará a las empresas, entre otras cuestiones, la adopción de medidas como la dotación de una red independiente para las aguas de proceso y su tratamiento separado, si fuera necesario.

Asimismo, aprobó definitivamente la plantilla orgánica del Consistorio, que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias, personal laboral y eventual del Consistorio, un documento que no recibió alegaciones durante el periodo en el que permaneció en exposición pública.

