La “Lotería Moderna” se celebró por primera vez el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz y San Fernando. Hoy, más de 200 años después, el Sorteo Extraordinario de Navidad se celebra cada 22 de diciembre. Un acontecimiento que es recibido con vítores, exclamaciones, gritos y unas cuantas lágrimas de alegría. Una vez al año, cualquier cosa se vuelve posible cuando los bombos de la lotería empiezan a girar.

El Gordo ha caído en toda la geografía española: montaña, desierto, costa, interior. El famoso sorteo navideño deja en manos de la suerte cualquier resultado cada mes de diciembre. Aún tratándose de un juego de azar, el Gordo ha demostrado tener algún que otro lugar favorito donde aterrizar: las islas.

Las islas afortunadas: no todo es mitología griega en la Lotería de Navidad

La comunidad autónoma canaria ha recibido la visita del primer gran premio de la Lotería de Navidad hasta en 42 ocasiones.

1978 fue el año que lo inició todo. Las Islas Canarias llevan décadas repartiendo la buenaventura entre sus municipios, algo que no necesita más evidencia que ver que el anhelado Gordo ha caído en los archipiélagos hasta nueve veces. Desde que fuera agraciada por el primer premio en 1978 y convertida en millonaria, Canarias quiso aprovechar la buenaventura. Cuatro años después, en 1982, llegó la suerte con el 21.515.

Ganar el Gordo dos veces estuvo tan bien que las islas afortunadas quisieron repetir lo mismo en 2001, 2010, 2012, 2014, 2017 y 2018. El año pasado, ni corto ni perezoso, la pedrea llegó a dejar casi 2 millones de euros en premios del sorteo.

Las administraciones canarias, “culpables” del éxito con el Gordo

Las islas han demostrado en numerosas ocasiones ser merecedoras del sobrenombre otorgado por la mitología griega, ya que no sólo triunfan en la Lotería de Navidad, si no que también reparten suerte con la Bonoloto, la Primitiva, el Euromillones, la Lotería Nacional y el Cupón de la ONCE.

El éxito de Canarias ha sido tal que cada año se generan colas de hasta dos horas de duración en varias administraciones de lotería en la comunidad autónoma. Las administraciones de Telde, San Bartolomé de Tirajana y Granadilla de Abona son algunas de las preferidas por los jugadores.

La gasolinera de Granadilla de Abona, conocida por repartir la buena suerte con múltiples premios de Navidad durante ocho años, es uno de los lugares más transitados por jugadores de todo el mundo.

Los premios de este Sorteo de Navidad 2021, como los de todos los años, dependerán de la suerte y el azar. Lo que sí es seguro es que el 22 de diciembre por la mañana, todos los españoles estarán pendientes del sorteo.