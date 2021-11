Para que toque el Gordo en el Sorteo Extraordinario de Navidad es necesario participar en el sorteo. Un sólo décimo es más que suficiente para hacerse con el premio más esperado del año, valorado en 4 millones de euros. Pero un décimo no llama al timbre y se cuela por debajo de la puerta así como de la nada,-o, bueno, quizá haya alguna que otra excepción-. Para participar en la Lotería de Navidad hay que comprar un décimo, y para muchos la mejor manera de adquirir ese boleto dorado sigue siendo la tradicional: acudir a una administración de lotería.

El destino es caprichoso, y la suerte de la Lotería de Navidad puede viajar a cualquier rincón de España. Existen varias administraciones de lotería que han ido ganando fama cada año por repartir en varias ocasiones los décimos premiados en el sorteo. Desde que la Lotería de Navidad organizara su primer sorteo en 1812 varias administraciones del país se han convertido en las favoritas de los españoles.

Al Gordo de Navidad le gusta viajar, y si es por Canarias, mejor

“Doña Manolita” en Madrid o “La Bruja de Oro” en Barcelona son algunos de los locales de lotería más famosos a nivel nacional. Como a la diosa fortuna le gusta mucho el mar, los volcanes y las islas, también se ha convertido en una asidua visitante de las Canarias.

El lugar de la suerte en Canarias es una estación de servicio. A la gasolinera “La Chasnera” en Tenerife se le conoce como la cuna de la buenaventura canaria. Se trata de una de las administraciones de lotería más famosas del archipiélago canario y de España, por llevar desde 2013 repartiendo ilusión la mañana del 22 de diciembre.

Es por ello habitual observar varios metros de cola en “La Chasnera”, a la que no se resisten ni los jugadores extranjeros. Aunque algunas veces la espera se alargue varias horas, no hay nadie que se quiera quedar sin premio el día del Sorteo Extraordinario. Desde que el destino fuera caprichoso con esta estación de servicio en 2013, no ha parado de repartir ilusión.

“La Chasnera” no tiene parangón: ha repartido el Gordo en más de una ocasión

El año 2017 el Gordo quiso visitar la gasolinera, repartiendo 3,2 millones de euros entre sus participantes, 22 boletos del segundo premio y 20 del quinto. Pero le supo a poco y volvió a repetir con el sorteo del Niño. Para mantener la tradición, al año siguiente, en 2018, el Gordo volvió a navegar hasta la isla y condujo hasta la estación, llevando a su vez 9 boletos del cuarto premio y 13 del quinto.

El año pasado, pese a las malas estadísticas nacionales en venta de décimos, la gasolinera registró más ventas que en 2019.

Extraordinario de este año, muchos participantes han querido encargar sus décimos de la suerte online para ver si este año vuelve a caer en “La Chasnera”. Toca esperar hasta el 22 de diciembre para ver si se despide el año siendo el afortunado.