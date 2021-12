Ilusión, suerte, magia, luces, frío, Navidad. Todos hemos notado que cada vez queda menos para que llegue el 22 de diciembre y se celebre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La fecha más esperada del año está ya aquí, y todos los españoles han conseguido ya su décimo o están haciendo cola en las administraciones de lotería. La fe y esperanza en la pedrea es tan fuerte que anualmente más de la mitad de los españoles juegan a la Lotería de Navidad.

El “nunca me va a tocar” no tiene cabida para este juego de azar, ya que la suerte ha demostrado ser capaz de visitar cualquiera de los rincones a lo largo y ancho de la geografía española. Este sorteo lleva más de 200 años generando expectación en los cantos de los niños de San Ildefonso y haciendo que los jugadores crucen sus dedos cada vez que el bombo expulsa un número.

Un sorteo que nunca cambia y que siempre es igual pero que logra mantener la ilusión entre los que sueñan con llevarse el Gordo -o cualquier otro de los premios- a casa.

Pero la suerte no va a aparecer el día del sorteo si no tenemos un décimo con el que participar, y seguro que alguna vez has pensado en lo que podría pasar si pierdes tu décimo o se rompe porque se te ha olvidado que lo tenías en el bolsillo del pantalón. No te preocupes, porque te damos la solución.

Qué hacer si se te ha roto el décimo para la Lotería de Navidad

Si se te ha roto el décimo y lo tienes en tu posesión, primero de todo deberás reunir todos y cada uno de los trozos y asegurarte que el número de barras no está dañado y se puede leer bien. Si ese es el caso, no suele haber ningún problema para cobrar en mano hasta 2.500 euros en caso de resultar ganador.

Cualquier local de Loterías y Apuestas del Estado tiene a disposición del cliente una Solicitud de Pago de Premios que podrás rellenar en caso de tener algún problema con el décimo roto.

Te tocará esperar una respuesta mientras Loterías y Apuestas del Estado remite tu décimo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para determinar si se trata o no de un plagio.

Qué hacer si te han robado el décimo del Sorteo Extraordinario

En el caso de no tener el décimo porque te lo han robado, deberás acudir a una comisaría de policía para denunciar el robo antes de que tenga lugar el sorteo, es decir, antes del 22 de diciembre.

Ahí deberás detallar el número del décimo, la serie y fracción a la que pertenece y la fecha del sorteo al que está destinado. Si mantienes en tu poder una fotocopia del boleto sería necesario que la presentes ante los agentes.

La denuncia se enviará a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado, impidiendo de esa manera que, de resultar premiado, otra persona cobre su importe.

Si te conceden la paralización del premio, se tendría que remitir una copia de la denuncia y de la resolución judicial a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

El décimo que has comprado para este año puede llevarse el Gordo, así que te aconsejamos que realices una copia de éste y guardes en buen recaudo sus datos con el fin de evitar un disgusto.

Décimo en mano, sabrás si has resultado ganador comprobando el número el próximo 22 de diciembre.