Seguro que alguna vez has soñado en ganar la Lotería de Navidad. Seguro que en más de una ocasión has fantaseado en lo que harías después de convertirte en rico. Lo que harías con un gran fajo de billetes, a dónde irías, con quién…

Los años pasan pero la ilusión no se pierde, y lo llevamos viendo desde 1812, año en que comenzó a celebrarse la Lotería de Navidad. Que esa ilusión se acreciente por resultar ganador en el sorteo es bastante probable.

Aunque la posibilidad de llevarse el Gordo es una entre 100.000, el poder del azar y de la suerte puede llegar en cualquier momento a nuestras vidas. Se acerca el 22 de diciembre y con él la lista de cosas que haríamos si nos tocase la lotería. Un coche, una casa frente al mar, un viaje para conocer la riqueza cultural de Asia o una manera de invertir en nuestro colchón financiero.

Habrás soñado muchas veces en lo que harías si fueras rico, pero seguro que no has pensado en los pasos que debes seguir si ganas la Lotería de Navidad. Si la mañana del 22 de diciembre los niños de San Ildefonso cantan el número que aparece en tu décimo lo primero que harás será festejarlo. Gritar. Bailar. Abrir una botella de champán, incluso.

¡Te ha tocado la lotería! ¿Y ahora qué?

Bueno, lo primero que debes saber es que lo más importante es mantener la calma y asegurarse de que de verdad los niños de San Ildefonso han cantado el mismo número que tienes entre tus manos. Para ello, deberás comprobar el décimo y asegurarte de que ha resultado ganador.

Después de ver que te ha tocado la lotería, tienes que saber cuál es el premio que te ha tocado. Si han sido 400.000 euros con el Gordo, si ha sido un segundo o tercer premio, el cuarto, el quinto o si ha sido dinero atrás.

Debes saber que Hacienda se lleva un pellizco; aplica una retención del 20% en los premios, por lo que no recibirás la cantidad exacta del premio.

Cómo cobrar un décimo de la Lotería de Navidad

Ya has comprobado tu número, has visto que la diosa fortuna te ha bendecido y, claramente, quieres cobrarlo. Ten en cuenta que los décimos caducan a los 3 meses, así que no dejes pasar el tiempo.

Podrás cobrar tu premio en una administración de loterías el mismo día del sorteo, a partir de las 18 horas, si la cantidad es menor a 2.000 euros. Si estás en Lanzarote, puedes acudir a Lotería Playa Blanca, a El timple dorado en Gran Canaria o a La Oliva en Fuerteventura, por ejemplo.

En cambio, si el premio es superior, tienes que acudir a una entidad bancaria. Ten en cuenta que el banco al que debes acudir tiene que estar autorizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Los bancos destinados a cobrar lotería son los siguientes: BBVA, Banco de Sabadell, Abanca Corporación Bancaria, Caixabank, Kutxabank, Unicaja Banco, Cajamar Caja Rural, Ibercaja Banco y Caja Sur Banco.

Así que ya sabes qué hacer si te toca la Lotería de Navidad 2021. ¿Has escrito ya tu lista de deseos?