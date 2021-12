Hace ya más de 200 años desde que se celebró por primera vez el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Por aquel entonces se le conocía como “Lotería Moderna”, para no confundirla con la ya existente “Lotería Primitiva”, perteneciente al reinado de Carlos III.

Cuando se celebró por primera vez la Lotería de Navidad no tenía la importancia que tiene hoy en día para los españoles, ya que en un primer lugar se dio en las ciudades de Cádiz y San Fernando.

Poco a poco, al ir extendiéndose por el país, el sorteo fue adquiriendo gran notoriedad y popularidad, hasta el punto en el que se ha convertido en una de las fechas más importantes para los españoles.

Y no son únicamente los españoles los que esperan con ansia cada 22 de diciembre, ya que anualmente miles de extranjeros acuden a las administraciones de lotería para probar suerte en la pedrea. Tradicionalmente, este sorteo tenía lugar en el salón de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid, pero el inmenso público hizo que se trasladara al actual Teatro Real.

La Lotería de Navidad en Canarias

El Gordo ha llegado a caer a lo largo y ancho del país, incidiendo en algunos lugares más que en otros, como es el caso de las “Islas Afortunadas” que han recibido su visita hasta en 42 ocasiones. A Canarias le tocó esperar hasta 1978 para cantar el primer premio por primera vez.

Telde (Gran Canaria) se encargó de ser el primer municipio canario en festejar con champán el Gordo de la Lotería de Navidad de 1978, y la fortuna no ha dejado de visitar la comunidad autónoma desde aquel entonces.

El Sorteo de Navidad en España: un poco de historia

Desde que el primer Gordo se festejara en Cádiz, no ha habido ningún año que el sorteo no haya repartido alegría, ilusión y dinero con todos sus premios, aunque sí ha habido alguna que otra vez en la que la pedrea no se ha celebrado en Madrid.

A pesar de todos los acontecimientos ocurridos en España desde que se comenzara a celebrar la Lotería de Navidad, los españoles seguían respondiendo a la llamada de la buenaventura, esperando que sus décimos se bañaran en oro.

Es tan importante el sorteo de Navidad que no dejó de repartir premios ni durante la Guerra Civil.

En 1937, Valencia fue sede del sorteo en 1937. Un año más tarde, en 1938 se realizaron dos sorteos simultáneos, uno en Barcelona -en el bando republicano- y otro en Burgos, en el bando nacional. Aunque durante aquellos años en los que duró la guerra, no fue Valencia el único lugar que festejó el tradicional sorteo.

El Gordo también se llegó a celebrar en Sevilla, como sede de la zona nacional y en Madrid como zona republicana.

Comprobar número

Puede que este año la Lotería de Navidad visite de nuevo el archipiélago canario. Para saberlo, habrá que esperar hasta el 22 de diciembre y comprobar si el décimo comprado ha salido ganador.