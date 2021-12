No hay quien nunca haya soñado con llevarse el Gordo de la Lotería de Navidad a casa, al igual que no hay alguien que alguna vez no haya decidido comprar un décimo antes que otro debido al número de seis cifras que representa. Con cada sorteo de la Lotería de Navidad se encuentra la tan archiconocida suerte, esa caprichosa que cada año decide bañar de oro a algunos números en concreto.

Hace más de 200 años que el Sorteo Extraordinario lleva repartiendo millones y millones de euros, es normal tanta expectación por el 22 de diciembre. Las colas de las administraciones de lotería ya no son tan largas, porque todos los españoles se encuentran en posesión de un décimo. Algunos puede que lo tengan bien guardado en casa, junto a alguna vela y algún que otro talismán, y otros puede que simplemente lo hayan dejado en el lugar de siempre y se olviden de él hasta el mismo día del sorteo. Se hagan los rituales que se hagan al décimo, una cosa es clara: la diosa fortuna ha demostrado que es capaz de repartir los premios por todos los lugares de la geografía española. La buenaventura, también, ha llegado a manifestar preferencia por algunos lugares. Lugares más agraciados por El Gordo en Canarias Tal es el caso de las “Islas Afortunadas”, llamadas así por la mitología griega, que quizá pudo haber visitado el oráculo y ver que las Islas Canarias es uno de los lugares con más suerte de España. Ambas provincias canarias han disfrutado del champán en más de una ocasión desde que se cantara el Gordo en Telde (Gran Canaria) por primera vez en 1978. Pese a haber disfrutado del oro del primer premio hasta en 42 ocasiones por toda Canarias, existen islas que no han recibido tantas visitas de la fortuna como las demás. El Gordo en Santa Cruz de Tenerife Si hablamos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, nos encontramos con que la isla de El Hierro y la isla de La Palma son las menos agraciadas, ya que todavía no han repartido el Gordo. En cuanto a Tenerife, esta isla lo ha hecho en 14 ocasiones. El Gordo en Las Palmas En el caso de Las Palmas, la provincia es la más suertuda de las dos canarias. Con Gran Canaria en primer lugar -11 veces-; y Lanzarote en segundo -4 ocasiones-; es Fuerteventura -3- la isla que menos veces se ha bañado en oro. ¿Cambiará la estadística este Sorteo Extraordinario de Navidad 2021? Lo comprobaremos el día del sorteo.