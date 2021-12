La suerte de la Lotería de Navidad regresa a la Doña Manolita de Lanzarote y a Yaiza con un cuarto premio

12:32

No desesperes si no has sido agraciado aún, todavía queda las pedreas, una de las mejores maneras de ganar un dinerillo extra en esta Lotería de la Navidad. De hecho, la posibilidad de que te toque algún premio son más altas con hasta casi el 5%. Y Si resultas agraciado con la pedrea, recibirás 100 euros por cada décimo que tengas, por lo que también son premios a tener en cuenta.