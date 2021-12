Una peña se reparte 140.000 euros del cuarto premio en Ojos de Garza

En esta ocasión, el número 42833 euros ha dejado en Ojos de Garza un cuarto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2021 con un premio de 200.000 euros a la serie, siendo de 20.000 euros al décimo. La peña Rosi Mari cuenta con siete décimos del citado número premiado, por lo que corresponde a repartir 140.000 euros. Al contar la peña con 140 miembros, que son vecinos, familiares y amigos del pueblo de Ojos de Garza, pues a cada uno le corresponde un premio de mil euros.

Aunque algunos piensen que es poco premio económico, muchos de los agraciados y agraciadas estaban felices y contentos por los mil euros, dando botes delante del bazar, en la esquina de las calles Canalejas y Córdoba. La primera que estaba llena de alegría era la propietaria del bazar, María del Carmen González, quien comentó, al tiempo que saltaba de alegría con la botella de champán, «estoy contenta porque está repartido y han sido muchos los agraciados. Estoy muy emocionada e ilusionada».

«Soy consciente de que no es mucho dinero los mil euros para cada agraciado de la peña. Sin embargo, para mí sí es importante por la cantidad total que es el premio y por una ilusión que se ha hecho realidad. Además, ha sido muy pocos años después del primer premio que repartimos en el sorteo de Navidad de 2018. Genial que haya sido otra vez en Ojos de Garza. Aunque ya esta tarde y mañana [hoy, para el lector] estaremos de vuelta al trabajo y en la lucha diaria», explicó Mari González.

Entre las que recibirá por ese cuarto premio está Rosa González, que es la hermana de la propietaria del bazar y que forma parte de la peña. «Mi gran deseo es que se vaya el covid y que volvamos a vivir como lo hacíamos antes de esta pandemia. Ese sería el mejor premio y regalo».

Además, se da la circunstancia de que ayer miércoles, día 22 de diciembre, Rosa González cumplía 63 años. «Claro que estoy el doble de contenta. Lo vamos a celebrar con una buena tarta. Hay que disfrutar de todo», comentó.

«Somos muchos trabajadores en este pueblo y está muy bien que nos haya tocado este pizco», afirmó la vecina Gema Rodríguez, al tiempo que Marita Ortega también celebraba el premio que también recibirá a ella. «Ya tengo para las Navidades. Estoy muy contenta porque nunca me había tocado un premio, ni grande, ni chico, nunca», señaló Marita González.

La vecina Felisa tampoco faltó a la celebración que tuvo lugar en la calle por ese cuarto premio, siendo una más de las afortunadas. «Estoy muy contenta. Nos hacía falta», manifestó mientras abraza a Marita González. La hija de Felisa también se acercó al despacho de lotería, y sonrió al ver a su madre y la fiesta montada en la calle, mientras su perro, que se llama Calcetines, ladraba al ver a tantas personas dando botes y gritos.

Quienes también estaban contentos eran los vecinos Miguel Barrameda y Juan Zurita. El segundo de ellos cumple estos días un año de baja médica. «Estos mil euros vienen muy bien a todos nosotros, claro que sí. Vamos saliendo. Y también está, evidentemente, el tema de la salud, que es lo más importante y del que me voy recuperando», declaró Zurita.

El vecino Luis, vestido con su camisa de manga corta y sombrero, ambas prendas de color gris. como suele ser habitual en él, no se quiso perder la celebración. También se llevará su parte correspondiente. Este vecino gritaba varias veces, con euforia y entusiasmo, «200.000 euros», recordando el importe total de la serie del cuarto premio.

El hecho de que un grupo de personas de Ojos de Garza compre décimos del sorteo de Lotería de Navidad, gane un premio y se lo reparta ya ocurrió hace tres años en el mencionado pueblo teldense y en este despacho de lotería. En esa ocasión, anterior a la que ocurrió ayer, se trataba de un grupo 22 amigas que se reunía por las tardes con telas y costuras.

El grupo acordó y compró dos décimos del sorteo del 22 de diciembre de 2018 en la Península y una de las amigas, Hortensia Artiles, fue la que se encargó de ir al mencionado despacho de Lotería y Apuestas del Estado de Ojos de Garza para comprar un tercero por máquina, que fue del número 03347, que fue el primer premio de dicho sorteo con 400.000 euros. Cada una de las 22 agraciadas se llevó 14.000 euros.

Cabe recordar que ese primer premio del sorteo de Navidad de 2018 estuvo muy repartido por la geografía españolas, cayendo en numerosas ciudades y provincias, con la gran suerte de estas 22 amigas que fuese también en dicha población teldense.

La suerte cae en el centro comercial Las Terrazas

La suerte también escogió la administración de Loterías y Apuestas del Estado del centro comercial Las Terrazas, en Telde, para repartir el cuarto premio del sorteo de Lotería de Navidad con el número 42833. La gerente Fefi González aún no sabía ayer tarde cuántos décimos de este número se vendieron en dicho establecimiento, ya que se hizo por máquina. Eso sí, mostró ayer su alegría y satisfacción por haber repartido la fortuna. «Estamos muy alegres. Llevamos once años en este centro comercial y en febrero cumpliremos un año en nuestra nueva ubicación y local», comentó. También tiene un especial significado este premio para la hija de Fefi, Miriam Díaz González, de 21 años, quien se acaba de estrenar, «y con suerte», como dijo entre risas, en este trabajo en la administración, sustituyendo a su hermano, Kevin Díaz González, de 28 años. No es la primera vez que esta administración entrega premios en el sorteo de Navidad, ya que repartió un segundo y un quinto premios del sorteo de 2017 con los números 51244 y 22253 respectivamente. En el sorteo de Lotería de El Niño del 6 de enero de 2020 repartió 750.000 euros por la venta de diez décimos del segundo premio, que fue para el número 21816. | Judith Pulido