El trébol y el número 77 de su suerte llevan una parte de la fortuna al casco de Gáldar

Gáldar también quiso ser protagonista del Sorteo de Navidad. El Bazar Trébol 77-1X2 vendió el 42833, un cuarto premio del Sorteo por excelencia de la Navidad a través de la terminal, y que es el más importante de su trayectoria en los ocho años que llevan abiertos de la mano de Romy Díaz y Ricardo García.

El trébol y el 77 son signos de suerte. La planta siempre se ha asociado a la fortuna, sobre todo cuando cuenta con cuatro hojas por sus supuestas propiedades mágicas. Y el número 77 parecería que no tiene un significado especial para el conjunto de la población. Pero no es así para Romy, que lo tiene grabado en su piel y es también una herencia del nombre anterior del establecimiento situado frente al instituto de Gáldar, y del que no quisieron desprenderse sus actuales dueños cuando se pusieron al frente hace ocho años. La suma de ambos conforma el nombre de este bazar, que es mixto, tal y como deja constancia Ricardo. Entre otras cosas, porque allí se venden desde chucherías hasta recargas de teléfonos móviles. Incluso es un punto de venta oficial de las entradas de la Unión Deportiva Las Palmas, además de tabaco, realizar fotocopias y vender tarjetas de guaguas.

Hasta el mediodía de ayer desconocían el número de billetes que habían podido vender del cuarto premio, además de no tener noticias acerca de sus posibles beneficiarios. En cualquier caso, reconocían sentirse muy contentos.

Aunque también ha dado algunos premios especiales de la Bonoloto y de la lotería, por su significado reconocen que este es el de más importancia que han podido dar, por su especial tradición para la sociedad española.

Aunque su clientela habitual es de Gáldar, por allí pasaron visitantes de otros pueblos de toda la Isla hasta el último momento.