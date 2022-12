A poco menos de una semana para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre, no sólo aflora la ilusión ante la posibilidad de salir premiados, sino también las dudas sobre cuál sería el procedimiento en el caso de que se "pille un pellizco".

Lo más normal es que si eres uno de los afortunados, no te despistes y cobres el premio lo antes posible, pero y ¿si de repente no enteras de que tu cupón está premiado y no lo reclamas? Por ilógico que parezca, hay personas a las que les ha sucedido y se les ha vecindo el plazo legal para cobrar los boletos o bien se les ha llegado a perder el billete. Justo es decir que normalmente, que estos casos se dan más cuando son premios menores o intermedios.

El destino es distinto en función del país, pero en España, el dinero que no se cobra va a parar a las arcas del Estado, a Hacienda, y se suma a los beneficios logrados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cuál es el plazo?

El plazo para que cobrar un billete premiado es de tres meses a partir del día siguiente de la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad. O lo que es lo mismo, el último día hábil para reclamar el importe coincide con el próximo 22 de marzo de 2023. Si se intenta gestionar el cobro después de este tiempo límite, se dará por caducado el premio y Hacienda se quedará con el dinero no reclamado.

En cualquier caso, queda la posibilidad de llevar el caso ante el juzgado, exponiendo las circunstancias por las que el premiado no reclamó el importe en tiempo y forma, siempre y cuando no hayan pasado más de cinco años desde la celebración del sorteo.

¿Cómo se cobra un premio del 'Gordo' de Navidad?

Si eres de los afortunados, sólo tendrás que ir directamente a la administración de Loterías y Apuestas del Estado más cercana. El trámite puede variar en función de la cuantía del premio.

Si el importe está por debajo de los 2.000 euros, el cobro se puede realizar directamente en la propia administración, pero si es igual o superior, tendrá que tramitarse a través de las entidades bancarias autorizadas.