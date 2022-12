Cada español gastará este año una media de 69,36 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebrará este jueves 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, frente a los 66,6 euros de 2021, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esta cantidad es estimativa ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

Una de las mayores preocupaciones de los jugadores de la Lotería de Navidad es que les puedan haber estafado al comprar un décimo, por ejemplo, a través de internet. Por ello, conviene recordar algunos consejos y recomendaciones para evitar estas situaciones en el Sorteo Extraordinario de este jueves 22 de diciembre.

El engaño más común se da en las compras de décimos vía online porque no está regulado. Aunque también es frecuente que nos lleguen premios al correo sin haber jugado ningún número. Para combatir esto primero debemos saber que hay que ser desconfiado con este tipo de compras, aunque la ilusión nos haga emocionarnos demás tenemos que conocer sus riesgos. La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha pedido "extremar la precaución" si se recibe un correo electrónico en el que informan que el receptor ha sido ganador de un premio en el sorteo de la Lotería de Navidad. "Suplantan logotipos y símbolos de administraciones de lotería y piden un pago en concepto de tasas para el cobro del premio", según Consumur, que advierte que "el consumidor paga ese cargo pero nunca recibe su premio".

Por otro lado, un fraude igual de habitual es recibir un correo que parece real y que nos avisa de haber ganado un premio de la Lotería de Navidad. La página de venta de Lotería Ventura24 da algunos consejos para evitar este tipo de estafa: si no has jugado o no lo recuerdas, no te ha podido tocar nada; no respondas a estos mails; nunca ofrezcas datos personales sensibles, tales como datos bancarios o información personal; nunca mandes documentos de identidad privados, aunque sean copias; y no envíes dinero.

Cómo, dónde y hasta cuándo se puede cobrar el premio

El banco puede encargarse de hacer todos los trámites necesarios con la administración para el cobro del premio que nos haya tocado. En el caso de que en vez de un décimo, tenga una participación, corresponde al emisor de esa participación darle la cantidad correspondiente. "Todos los décimos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso", según la Asociación, que precisa que, en el caso de los de la Lotería de Navidad, "ofrecen tres meses como máximo para el cobro". Si se pasa el plazo, se perderán los derechos a recibir el premio.