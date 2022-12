"¡Por fin el Gordo!”, exclamó rebosante de alegría Enrique Gandul tras descorchar una botella de champán. Regenta el Bazar Juani, ubicado en el barrio de San Francisco Javier (Arrecife). El establecimiento vendió un décimo del número del Gordo (05490) del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de este 22 de diciembre. El boleto está premiado con 400.000 euros y fue expedido mediante máquina.

Este pellizco del Gordo es el único de todos los premios de los décimos de la Lotería de Navidad vendidos este año en Lanzarote, ya que la suerte ha esquivado el resto de categorías del sorteo.

Aunque en un primer momento a Gandul le informaron desde la delegación de Lotería que había vendido nueve décimos y creía que se los había comprado una peña de Navidad, lo cierto es que al final fue solo uno y por ahora desconoce quién ha podido ser el afortunado. Sin embargo, Gandul se mostraba igual de contento por haber repartido fortuna “en un barrio humilde y obreros. Dar premios así a la gente nos llena de orgullo. La emoción es espectacular”. Su compañera Adriana Cardona fue la que le comunicó que habían dado el premio.

Hace cinco años le comunicaron debido a un error informático que había dado el Gordo, pero en aquella ocasión no dio ni un euro. “Nos lo quitaron”, cosa que no ha ocurrido ahora. Por eso, su alegría y la de sus trabajadores es hoy inmensa. “¡El Gordo, el gordo...”!, repetían. “Sabía que íbamos a dar algo este año. Ayer me quedé hasta muy tarde porque no había mucha gente y no se había vendido mucho este año, pero algo me decía que íbamos a dar hoy un premio”.

Gandul considera que a pesar de ser un número bajo el 05490 que no suele gustar demasiado a los compradores, “se trata de un número bonito porque no hay números feos y como siempre nos tocan números feos, siempre decimos que los cojan. Y mira, esta vez ha tocado”.

No es la primera vez que Bazar Juani, nombre de la madre de Gandul, reparte alegría en la Lotería de Navidad. En anteriores ediciones vendió décimos del cuarto premio (en el año 2014 y 2015) y del quinto premio (2011). Ahora solo le queda estrenarse con el segundo y el tercero.