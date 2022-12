Hay personas que no se apuran para cobrar sus números de la Lotería de Navidad y hasta quien los pierde. Si de perderlos se trata, mejor que sea antes del sorteo que después, una vez premiados. No vaya a ser que no se encuentren nunca. Este año, alguien ha perdido 26 décimos de la Lotería de Navidad en Santa Cruz de Tenerife. Los décimos estaban hasta el martes en la Oficina de Objetos perdidos de la Policía Local chicharrera.