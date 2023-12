La gran ilusión de todo aquel que tiene un décimo de Lotería de Navidad, ya sea él el único propietario o comparta el boleto con alguien más, es ganar el Gordo de Navidad, el premio más importante del sorteo que se celebra cada 22 de diciembre en España.

Hacienda aplica automáticamente una retención del 20% a los premios superiores a 40.000 euros y, en consecuencia, la cantidad que nos queda de un décimo premiado del Gordo (400.000 euros) con esa reducción es de 328.000 euros. Hacienda se queda nada más y nada menos que con 72.000 euros de cada boleto premiado con 400.000 euros.

En cambio, están exentos de tributar a Hacienda los premios menores de 40.000 euros, como pedreas o reintegros.

La probabilidad de que toque el Gordo es de una entre 100.000, pero aún así toca, a no ser que el número agraciado se haya quedado sin vender en alguna administración de lotería o cualquier otro punto de venta.

Premios de la Lotería de Navidad 2023

Los premios de la Lotería de Navidad 2023 son los siguientes:

El Gordo: premiará con 400.000 euros al décimo (4 millones a la serie).

premiará con 400.000 euros al décimo (4 millones a la serie). Segundo premio: 125.000 euros (1,25 millones a la serie).

125.000 euros (1,25 millones a la serie). Tercer premio: 50.000 euros (medio millón a la serie).

50.000 euros (medio millón a la serie). Dos cuartos premios: 20.000 euros al décimo (200.000 la serie).

20.000 euros al décimo (200.000 la serie). Ocho quintos premios: 6.000 euros al décimo (60.000 la serie).

Consejos a seguir si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad 2023

“Si me toca el Gordo ya no me verán más por el trabajo”. Ese suele ser uno de los comentarios en broma más repetido por los que han comprado algún décimo de Lotería de Navidad.

Sin embargo, los expertos en salud financiera recomiendan que antes de dejar el empleo, realizar compras de manera compulsiva animados por el periodo navideño, viajar o cualquier otro gasto considerable, piensen en cómo gestionar todo ese dinero.

1.Décimo auténtico

Lo primero que se debe hacer es cerciorarse de que el décimo premiado es auténtico

2.Cobrar el premio

Tras comprobar la autenticidad del premio, debes cobrarlo. Si el premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de loterías. Si el premio es superior a 2.000 euros, debes llevar el décimo a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Lo podrás cobrar el mismo día del sorteo a partir de las 18.00 horas.

Para cobrar un premio mayor de Lotería de Navidad (importe superior a 2.000 euros) es necesario tener una cuenta bancaria en España. Si no puedes trasladarte a España a cobrar tu premio, puedes autorizar mediante poder notarial a alguien para que gestione el cobro en tu nombre y se haga efectivo en una cuenta bancaria en España a tu nombre.

Los expertos recomiendan que antes de dejar el empleo o realizar compras de manera compulsiva se piense en cómo gestionar todo ese dinero

Tanto si resides en España como fuera de ese territorio, debes tener en cuenta que tienes un periodo de tres meses como máximo para cobrar el premio del décimo premiado, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024.

3.Ser discreto

Aunque la euforia del momento lleva a muchos a hacer público que han ganado el premio llevado por la emoción y la alegría de sentirse afortunado, conviene mostrarse comedido y ser discreto.

4.Buscar asesoramiento en un profesional

Para los no sean entendidos en planificación financiera, el mejor consejo es que busquen asesoramiento en un profesional experto en gestionar inversiones y patrimonios.

5.Pagar las deudas más elevadas

Las deudas más elevadas son las primeras que se deben ir resolviendo para evitar tener que pagar la mayor cantidad de interés. Uno de los pensamientos más recurridos es pagar los prestámos hipotecarios para cancelar esa deuda, pero se recomienda leer el contrato para ver si conviene, según los términos establecidos en los mismos.

6.Rentabilidad

Una opción interesante es sacarle la máxima rentabilidad posible al dinero que se ha ganado con la Lotería de Navidad. Un experto te puede asesorar sobre el mejor producto financiero que existe en el mercado para lograr tener recursos de cara al futuro.