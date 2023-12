Las predicciones para el sorteo de la Lotería de Navidad son el pan nuestro de cada año. Son muchos los que intentan adivinar la combinación ganadora para hacerse con esos 400.000 euros de El Gordo. En este caso, ha sido un tiktoker el que presume de 'conocer' el décimo ganador en el sorteo de este 22 de diciembre de 2023.

Desde el famoso Maestro Joao, que ha lanzado la bomba al sugerir que el número 03261 podría ser el tan ansiado ganador del codiciado premio, hasta la apuesta de la propia inteligencia artificial: el ChatGPT presenta sus propias sus predicciones: los números 03695 y 02695, pasando por la vidente María Jacaranda, que cree que será el 72363 la combinación agraciada.

Sin embargo, en este artículo nos centramos en un tiktoker que se ha vuelto muy viral. David Hernando, una figura destacada en la red social china,por sus acertadas predicciones, comparte su visión basada en un sueño revelador, donde el número 73920 le fue revelado en forma escrita en un papel. Quien sabe, si acierta será seguro el protagonista de la jornada del viernes.

Polémica

No obstante, este año ha surgido una polémica inesperada sobre la validez de las predicciones. Una "guerra" se ha desatado entre los videntes y la inteligencia artificial, encabezada por el propio Maestro Joao, quien ha criticado abiertamente a ChatGPT. Joao argumenta que la IA no es apta para prever eventos de azar, ya que estos se basan en la intuición y no se pueden calcular de manera precisa. Irónico, desde luego.

Mientras la controversia crece, la comunidad de apostadores sigue expectante, con la esperanza de que alguno de estos pronósticos, ya sea impulsado por la intuición humana o la lógica de la inteligencia artificial, se convierta en la llave hacia una realidad millonaria. Con 'El Gordo' a la vuelta de la esquina, solo el tiempo dirá quién tiene la fórmula mágica para anticipar los números ganadores.