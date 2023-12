El Faso da su primer gran pellizco tras 43 años de historia en Alcaravaneras

«Yo estaba que no me lo creía», señala Nauzet García. El Gordo se hizo de rogar tanto, que en el bazar El Faso pensaron que un año más no iban a dar premios de Navidad. Nada más cantar los niños de San Ildefonso el 88008 y confirmar que ellos habían vendido un décimo, su padre y fundador del negocio en 1980, Manuel García, corrió a por el cava.

Los habituales de este bazar del barrio de Alcaravaneras se agolpaban en la puerta, «hemos dado varios premios, pero nunca en Navidad», contó García. Llevan en la calle Alemania 43 años, aunque en esto de la lotería se estrenaron hace poco más de una década, no recuerda bien. Eso sí, no todo el mundo se consuela, «vi que lo tenías el otro día en la pantalla y te lo desprecié por feo; y eso que mi madre dijo que comprara el 08», espetó un habitual cliente del bazar tras entrar a comprar tabaco. La suerte nunca cae a gusto de todos.