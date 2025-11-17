Estas son las probabilidades reales de que te toque la Lotería.

La ilusión por la Lotería de Navidad siempre se dispara a medida que se acerca la fecha de la celebración del sorteo. Las compras y búsquedas del décimo que otorgue algún premio se aceleran y los nervios por saber si este año seremos los afortunados triunfadores de la Lotería de Navidad no paran de crecer… y así hasta el día 22 de diciembre.

¿Pero qué probabilidad real hay de de que te toque la Lotería? En la Lotería de Navidad, más que el número de personas que participan importa cuántas bolas que hay en los bombos. Pese a ello, las probabilidades de ganar el Gordo son bastante bajas. Realmente, hay que tener mucha suerte para que a una persona le toque el primer premio en el sorteo del 22 de diciembre de 2023. Para Miguel Córdoba Bueno, profesor de matemática aplicada en la Universidad CEU San Pablo, las posibilidades se reducen a un 5%. En cambio, las probabilidades de salir sin nada del sorteo aumentan hasta un 86%.

Debido a que hay muy pocas posibilidades de ganar un premio principal, muchos se conforman con recuperar el dinero jugado en el Sorteo de Navidad. En este caso, hay un 9% de probabilidades de que toque el reintegro. En la Lotería de Navidad solo 13.334 números de entre 85.000 resultan premiados (menos del 16%) y 71.666 números no obtienen nada.

Por lo tanto, es importante jugar a cualquier sorteo de forma responsable y no depender de la lotería como una forma principal de ingresos.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

El premio del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro jugado), y el tercero, de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado).

Les siguen los dos cuartos premios, con 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado), y los ocho quintos, con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado).