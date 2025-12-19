Números de la suerte: supersticiones en torno al Gordo de Navidad

Cada año, el sorteo del Gordo de Navidad se celebra como uno de los eventos más esperados en España. No solo por los millones en premios, sino también por la magia y las supersticiones que lo rodean. Jugadores de todo el país eligen sus números en función de creencias, experiencias personales o tendencias que trascienden la simple probabilidad matemática. Y es que, aunque todos los números tienen la misma probabilidad de salir, la relación entre ciertas cifras y la suerte parece tener un peso emocional considerable. Pero, ¿qué números están asociados con supersticiones y creencias populares que podrían aumentar las expectativas de ganar el gran premio? A continuación, desglosamos los números más emblemáticos del Gordo de Navidad y lo que representan en el imaginario colectivo.

El 00000: el número de la suerte

En la historia de la Lotería de Navidad, el número 00000 es uno de los más emblemáticos y cargados de significado. Aunque no es el más común, su aparición en el sorteo siempre genera un gran impacto mediático. En 2018, el 00000 fue el afortunado número ganador del Gordo, lo que dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los jugadores. Para muchos, este número tiene una connotación especial, como un símbolo de nueva oportunidad y suerte renovada.

Colas en la administración de lotería Caminito de Teror. / LP/DLP.

La popularidad de este número se debe a que es el más bajo en la numeración del sorteo, lo que añade un toque simbólico relacionado con los comienzos y el renacer. La aparición de este número, aunque extremadamente rara, es vista como un presagio de buena suerte y esperanza para los jugadores. Según algunos estudios realizados por la Universidad de Barcelona, este tipo de números, especialmente los que representan una secuencia o patrón, como el 00000, están asociados con la psicología de la numerología y la búsqueda de la perfección (fuente: UB).

El 13: mal augurio para algunos

El número 13 ha sido históricamente un número maldito en muchas culturas. Asociado con la mala suerte en diversas tradiciones, especialmente en la cultura occidental, el 13 ha sido evitado por muchos jugadores. Sin embargo, en el contexto de la Lotería de Navidad, su presencia es significativa, ya que ha aparecido en varias ocasiones como número premiado, lo que contradice la superstición de que es un número de mala suerte.

Venta de lotería de Navidad en la administración del centro comercial El Mirador, entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde. / José Pérez Curbelo

A pesar de esta creencia, el 13 ha sido un número que ha generado cierto interés, ya que, a pesar de estar vinculado a la mala suerte, siempre existe la esperanza de que sea el número elegido para el Gordo. En un análisis realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las estadísticas de la Lotería, se ha demostrado que no hay evidencia de que el número 13 haya tenido un comportamiento diferente al de otros números, lo que confirma que, en términos matemáticos, todos los números tienen la misma probabilidad de ser seleccionados (fuente: INE).

El 15 y el 69: símbolos de fortuna y diversión

El número 15 es otro de los que se asocia con la buena suerte en varias culturas. En algunas tradiciones, el 15 está vinculado con el concepto de prosperidad y abundancia. A lo largo de la historia, ha sido considerado un número que marca el camino hacia el éxito. Este patrón se repite en la Lotería de Navidad, donde algunas personas creen que el 15 es un número que puede traer fortuna, especialmente en un sorteo de gran magnitud como el del Gordo.

Por otro lado, el número 69 tiene una connotación más moderna, ligada a la cultura pop y, particularmente, a la relación con una postura sexual. A pesar de su asociación con lo erótico, este número ha sido elegido en múltiples ocasiones por aquellos que buscan una pizca de diversión en sus apuestas, y en muchos casos, también por quienes creen que un número divertido podría traerles buena suerte.

Una persona compra décimos de la Lotería de Navidad. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

El 19578: el número afortunado de 2018

Uno de los números más recordados en los últimos años es el 19578, que resultó ser el número ganador del Gordo de Navidad en 2018. Este número ha adquirido una gran popularidad y es considerado por muchos como un número de buena suerte debido a su reciente victoria. Desde entonces, los jugadores han comenzado a asociarlo con el éxito y la prosperidad. Algunos estudios realizados por expertos en marketing sugieren que estos números que han sido parte de la historia reciente de la Lotería tienden a ganar valor simbólico para los jugadores, lo que refuerza la creencia de que podrían ser afortunados en sorteos futuros (fuente: Instituto de Marketing y Comunicación).

Números repetidos: 22222 y 11111

Los números repetidos, como 22222 o 11111, son muy populares en el contexto de la Lotería de Navidad. Estos números tienen un atractivo psicológico significativo, ya que están asociados con patrones y simetría, lo que provoca una sensación de equilibrio y armónica suerte. En numerología, se considera que los números repetidos representan una energía positiva y una sincronización perfecta, lo que los convierte en una opción atractiva para los jugadores que creen que la suerte favorece a quienes siguen estos patrones.

El 17171: el número de la prosperidad

En el ámbito de la numerología, el número 17171 se considera un número de prosperidad y éxito. Su aparición en los boletos de Lotería de Navidad ha generado un gran interés, ya que se cree que este número podría ser una llave para abrir las puertas de la riqueza. La repetición del 7 es especialmente significativa en muchas culturas, ya que es considerado un número de suerte. En este caso, muchos jugadores eligen este número por su simbolismo y la creencia de que traerá fortuna en el próximo sorteo.

La suerte está en el aire, pero todos los números tienen la misma probabilidad

Aunque la probabilidad matemática indica que cada número tiene las mismas posibilidades de resultar ganador, las supersticiones y creencias populares continúan siendo una parte esencial del sorteo del Gordo de Navidad. La numerología, la psicología y la cultura popular juegan un papel fundamental en la elección de los números de muchos jugadores, quienes buscan más que suerte: quieren una señal de que el universo les sonríe. Sin embargo, lo cierto es que la probabilidad de ganar es la misma para todos los números, sin importar las creencias o supersticiones.

Al final, el Gordo de Navidad es un recordatorio de que, más allá de las supersticiones, la esperanza y la ilusión son las verdaderas protagonistas de esta gran fiesta de la suerte.