Qué hay detrás de la elección de los niños de San Ildefonso: entrenamientos, normas y curiosidades

La Lotería de Navidad es, cada 22 de diciembre, una cita ineludible en el calendario para todos aquellos que se ilusionan con recibir uno de los premios mayores. Todo el país está pendiente de los números que salen del gran bombo, y en consecuencia, también de los responsables de cantarlos, esto es, los tradicionales niños de San Ildefonso.

Los pequeños cumplen año tras año uno de los ritos más conocidos de España, saliendo con sus tradicionales uniformes oscuros a entonar el soniquete por todos conocido de los números y los premios por billete. ¿Pero qué hay detrás de ellos? ¿Cómo se preparan? ¿Qué es necesario para que sean elegidos? Repasamos los principales puntos sobre su presencia en tan popular sorteo.

Cómo se elige a los niños de San Ildefonso

La elección de los niños de San Ildefonso para el Sorteo de Navidad responde a un proceso de selección basado en la voluntariedad, aptitud vocal y una preparación meticulosa. No son elegidos al azar, sino que cumplen con una serie de requisitos y normas establecidas por el centro.

Los participantes son alumnos y residentes de la Residencia Internado San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, un centro socioeducativo que acoge a niños y adolescentes de entre 6 y 14 años. Los criterios para la selección final son:

Voluntariedad : Los niños se presentan como voluntarios para participar en el sorteo.

: Los niños se presentan como voluntarios para participar en el sorteo. Edad : Suelen tener al menos 8 años.

: Suelen tener al menos 8 años. Aptitud vocal y dicción : Deben tener buena voz, vocalizar perfectamente y mantener un ritmo de canto claro y fluido para que los números se entiendan sin problemas.

: Deben tener buena voz, vocalizar perfectamente y mantener un ritmo de canto claro y fluido para que los números se entiendan sin problemas. Ausencia de nerviosismo : Tienen que ser capaces de moverse por el escenario del Teatro Real y cantar frente al público sin mostrar vergüenza o nerviosismo excesivo.

: Tienen que ser capaces de moverse por el escenario del Teatro Real y cantar frente al público sin mostrar vergüenza o nerviosismo excesivo. Altura: Deben tener la altura suficiente para alcanzar las tablas y manejar las bolas cómodamente.

Entrenamientos y Preparación

La preparación es fundamental y comienza con meses de antelación al 22 de diciembre.

Ensayos de voz y ritmo : Llevan desde octubre ensayando para afinar sus voces y practicar el característico "canto" de los números y premios.

: Llevan desde octubre ensayando para afinar sus voces y practicar el característico "canto" de los números y premios. Simulacros del sorteo : Practican con las bolas, imitando la dinámica exacta del sorteo para familiarizarse con el proceso.

: Practican con las bolas, imitando la dinámica exacta del sorteo para familiarizarse con el proceso. Formación de "parejas": Se les enseña a trabajar en parejas, con un niño extrayendo la bola del número y el otro la del premio, y luego intercambiando roles.

Curiosidades de los niños de San Ildefonso