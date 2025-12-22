De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad

Como si de un gol en el tiempo añadido se tratara, Algemesí ha celebrado el último de los premios repartidos por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un quinto, el 18669, que ha salido a las 13:27 horas. Sesenta mil euros que llegan a un municipio que hace poco más de un año sufría una de sus mayores catástrofes climáticas.

La cantidad no es excesiva, pero, como reconoce el lotero Jesús Jiménez, de la Administración de Lotería Número 3, "siempre es una alegría". Y más, si se tiene en cuenta de dónde viene la ciudad. "Venimos de un año muy complicado. Nos entraron alrededor de ochenta centímetros de barro, perdí el coche y lo reformamos todo en verano", explica y añade acto seguido: "Ahora poder dar este premio me deja muy contento, lo celebro como si me tocara a mí".

Jiménez ha vendido una serie completa del número, premiado con seis mil euros al décimo. "Ya no esperábamos dar ningún premio, eran los últimos minutos del sorteo y me ha llamado un compañero y me lo ha dicho", explica.

Un par de clientes ya han llamado al lotero para expresarle su gratitud. "Estaban supercontentos", asegura Jiménez, que dice "vivir mucho" el sorteo "más importante del año". Han pasado ocho años desde que esta administración repartió suerte en un 22 de diciembre y, en aquella ocasión, también fue con un quinto premio.