¿Cuándo es el Sorteo Extraordinario de El Niño 2026?

Tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad el pasado 22 de diciembre, llega con la esperanza e ilusión el Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2026 que se celebra cada año el 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes, una fecha que pone el broche final a las navidades.

El acto tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, y se desarrollará por el sistema de bombos múltiples. El inicio está previsto a las 11:00 horas (hora canaria).

Premios

Se conoce que la Lotería del Niño es más generosa que la de Navidad, pues las probabilidades de obtener algún premio son mayores. Esto se debe, en gran parte, al porcentaje destinado a reintegros. Mientras que en la Lotería de Navidad solo se destina un 10% a esta categoría, en el sorteo del Niño el porcentaje asciende a casi el 30%.

Para esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha emitido 55 series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 200 euros por billete, dividido en décimos de 20 euros. La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios, lo que supone 770 millones de euros repartidos.

Los principales premios del sorteo son:

Primer premio: 2.000.000 de euros por serie.

2.000.000 de euros por serie. Segundo premio: 75.000 euros por serie.

75.000 euros por serie. Tercer premio: 250.000 euros por serie.

¿Hasta cuándo se pueden comprar décimos?

La venta de décimos estará disponible hasta el mismo día del sorteo, el 6 de enero a las 9:00 (hora canaria), es decir, hasta dos horas antes de que se inicie el reparto de premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Quienes salgan bien parados con la Lotería del Niño 2026 podrán cobrar los premios el mismo día 6 de enero, una vez hayan concluido las verificaciones oficiales. El plazo para reclamar los premios es de tres meses, por lo que los agraciados tendrán tiempo hasta el 6 de abril de 2026. Una vez se haya superado la fecha, el derecho al cobro caduca.