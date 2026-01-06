Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en Gran CanariaNoche de Reyes Las PalmasUD Las PalmasSupermercados abiertos hoyLotería de El Niño
instagramlinkedin

Sorteo del Niño 2026

El 32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

Dotado con 25.000 euros por décimo, ha sido vendido en Burgos y Granada

El 32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026

El 32615, tercer premio de la Lotería del Niño 2026 / EUROPA PRESS

Redacción / agencias

El tercer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), ha recaído en el número 32615.

Este tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.

El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.

El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.

Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.

Noticias relacionadas y más

Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents