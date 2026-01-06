Sorteo del Niño
El 45875, segundo premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 75.000 euros al décimo, ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid
Redacción
El segundo premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo), ha recaído en el número 45875.
Este segundo premio ha sido vendido en O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Las Cabañuelas (Almería), Aranjuez y Madrid.
El número 06703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Niño', dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado y ha estado muy repartido por toda España.
El tercer premio ha sido para el número 32615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo, y vendido en Burgos y Granada.
El sorteo también ha repartido premios para dos extracciones de cuatro cifras, 14 extracciones de tres y cinco extracciones de dos. Las extracciones de cuatro cifras, premiadas con 350 euros por décimo, han sido 3682 y 1829.
Por su lado, las extracciones de tres cifras, premiadas con 100 euros el décimo, han sido 367, 643, 156, 325, 511, 58, 457, 510, 861, 640, 400, 887, 392 y 248. Además, las extracciones de dos cifras, premiadas con 40 euros al décimo, han sido para los números 27, 54, 37, 44 y 94.
Por último, los reintegros, premiados con 20 euros al décimo, han sido el 3, el 1 y el 0.
- ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
- Tres muertos en un accidente de coche en Las Tederas
- Tres muertos y una superviviente en el accidente de Las Tederas: el coche cayó por una ladera tras ceder el terreno
- Cabalgata de Reyes en Las Palmas de Gran Canaria 2026: horario, recorrido y todas las novedades
- Máximo Vega, agricultor: «Las lluvias de diciembre reducen las plagas hasta en un 90%»
- El 4x4 en el que fallecieron tres personas en el sur de Gran Canaria se despeñó 80 metros y quedó hundido en la charca de Las Tederas
- La Aemet alerta de una víspera de Reyes lluviosa en Canarias con acumulados abundantes en el norte de varias islas
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y heladas para el Día de Reyes en Canarias en estas islas