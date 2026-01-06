El 06703 trae alegría a las islas: el gordo del Sorteo del Niño deja 4,8 millones de euros en Canarias
Cuatro décimos dejan 800.000 euros en Gran Canaria y 20, cuatro millones en Tenerife
Después de que el Sorteo de Navidad pasara casi de lado por Canarias, las islas se han resarcido este martes con 4,8 millones de euros repartidos entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde se vendieron cuatro y 20 décimos del 06703, agraciado cada uno con 200.000 euros.
Solo en Gran Canaria el número que salió a las 11.15 horas canaria dejó 800.000 euros gracias a los cuatro décimos que se vendieron en las administraciones de la Plaza del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria, la Avenida Polizón de Playa de Arinaga, El Molino, en Firgas y Luján Pérez, en Moya.
Tenerife concentra la mayor parte del premio
En Tenerife, por su parte, los boletos premiados se vendieron en Santa Cruz, en las administraciones de El Corte Inglés, Bethencourt Alfonso, Puerta Canseco, Carretera Nueva, Carretera de Los Andenes y el Cruce de Las Caletillas, en el aeropuerto de Los Rodeos, en la Avenida de Venezuela de Garachico, el Paseo de la Centinela de Icod de los Vinos, en la Autopista del sur, en Granadilla de Abona, y en la gasolinera BP de Tacoronte.
El Sorteo Extraordinario del Niño ha repartido 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo), 750.000 euros (75.000 euros al décimo) con el segundo y 250.000 euros (25.000 euros al décimo) con el tercero, además de los reintegros y los premios a dos, tres y cuatro terminaciones.
Habrá ampliación
