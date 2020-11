En julio, el mercado automovilístico español volvió a subir tras siete meses seguidos cayendo, contando los desplomes a causa del coronavirus. No obstante, el incremento en las matriculaciones no fue la única buena noticia, puesto que la enésima caída de la cuota de mercado del diésel no significó, como es habitual, un incremento importante de [...] Leer Más +