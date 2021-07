Tradicionalmente CitroënCitroën ha sido una referencia en el segmento de los vehículos comerciales ligeros. Su experiencia y liderazgo en ese terreno le va valido convertirse en el objetivo de sus competidores. La marca ha sido líder en el mercado español históricamente, y con la evolución del sector, la irrupción de la electrificación y el crecimiento de la importancia del transporte de última milla en modo sostenible, Citroën vuelve a ser referente ofreciendo una de las gamas más completas del mercado, situando modelos 100% eléctricos en todos los frentes. Desde el más pequeño, el cuadriciclo Ami en su versión Cargo, hasta el ë-Jumper, su mayor vehículo comercial ligero de referencia. Además, la marca francesa también explora el terreno del hidrógeno en una nueva apuesta evolutiva del grupo Stellantis. Con ello, la firma del doble chevrón ofrece electrificación 100% en toda la gama de vehículos comerciales.

Cinco modelos

La búsqueda de soluciones empresariales dentro de la filosofía ‘Inspired by You All’ desarrollada por Citroën, permite ofrecer en el mercado un vehículo a medida para cada necesidad. El My Ami Cargo es la primera piedra de este universo 100% eléctrico. El pequeño cuadriciclo ofrece 45 km/h de velocidad máxima y una autonomía de 75 kilómetros. Dispone de una batería de 5,5 kWh y su carga se realiza desde un enchufe convencional estándar. El Ami cargo es el rey de la última milla. Ofrece una superficie de carga de 400 litros. Tiene una estructura de almacenaje modular de 260 litros integrada en asiento del pasajero y su carga útil es de 140 kilos.

Le sigue en el rango de oferta el ë-Berlingo Van. Se trata del furgón por excelencia de Citroën, heredero de las míticas C-15 que también salieron de la planta de Vigo. Monta un propulsor eléctrico de 100 kW (136 CV). La batería de iones de litio de 50 kWh se recarga en 30 minutos en un supercargador (para un 80% de su capacidad), pudiendo desarrollar una autonomía de 275 kilómetros. El ë-Berlingo ofrece un volumen útil de hasta 4,4 metros cúbicos y su capacidad de carga es de 800 kilos.

Dos baterías

La siguiente propuesta en el segmento 100% eléctrico de la gama de Citroën de vehículos comerciales es el ë-Jumpy. Con este modelo, la marca acaba de conseguir este año el premio ‘Van Of The Year 2021’, que el acredita como el modelo del segmento preferido por el jurado internacional de profesionales del sector. Se trata de un furgón de tamaño medio que dispone de un volumen útil de carga de hasta 6,6 metros cúbicos, contando con una capacidad de carga de hasta 1.275 kilos. Ofrece dos propuestas de batería, una de 50 kWh (la misma que se monta en el Citroën ë-Berlingo) que permite alcanzar cerca de 230 kilómetros de autonomía y la de 75 kWh, que en este caso entrega 330 kilómetros de recorrido entre cargas.

El ë-Jumper es el gigante de la gama y se ofrece con cuatro siluetas (furgón cerrado, chasis-cabina, chasis-doble cabina y plataforma) cuatro longitudes y tres alturas. Se puede elegir entre dos tipos de batería de 50 o 75 kWh. La carga útil llega hasta los 1.590 kilos y el volumen de carga en el modelo más grande llega a los 17 metros cúbicos.

Pero la oferta de Citroën no acaba ahí, y para los que prefieran alternar un uso profesional y de ocio, la marca ofrece el ë-Spacetourer, que tiene una modularidad más polivalente y que también llega conla oferta de dos baterías (50 y 75 kWh) y autonomías que llegan hasta 330 kilómetros.

El hidrógeno ya es una solución a tener en cuenta

Los trayectos superiores a los 300 kilómetros suponen el 8% de los desplazamientos de transporte comercial. Un porcentaje que parece pequeño pero es que es clave si la empresa se lanza a electrificar su flota. En ese sentido, desde el grupo Stellantis y con Citroën como líder en el segmento, el hidrógeno se presenta como una de las soluciones para dar cobertura a ese entorno profesional.

La marca acaba de presentar el ë-Jumpy Hydrogen. Un vehículo comercial ligero totalmente eléctrico que funciona con dos fuentes de energía: una pila de combustible de 45 kW (que produce electricidad a partir del hidrógeno almacenado en un depósito formado por 3 cilindros a 700 bar de presión) y una batería de 10,5 kWh que entra en funcionamiento como reserva (permite unos 50 kilómetros) una vez se agota el depósito de hidrógeno. Su autonomía supera los 400 kilómetros. El nuevo ë-Jumpy se ofrece en el mercado con dos tamaños de carrocería, M (4,95 metros de largo) y XL (5,30 metros). Este modelo se produce en la planta del grupo Stellantis en SevelNord con el desarrollo de pila de combustible realizado en Russelsheim (Alemania) . Llegará a España en otoño de este año.