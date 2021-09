Prensa Ibérica, de la mano de El Periódico, será protagonista la próxima semana con la organización de la entrega de los XIII Premios Automobile Barcelona. El próximo viernes 1 de octubre se celebrará la ceremonia en una edición patrocinada por Multipost Auto, especialistas en gestión digital de empresas de automoción. La cabecera del grupo Prensa Ibérica organiza conjuntamente con el salón una nueva edición de los galardones que distinguen a las empresas, start ups y proyectos emprendedores que trabajan diariamente para que el sector del automóvil siga creciendo y mantenga su impulso como motor económico del país.

En la edición de este año se premiarán las actividades, propuestas y actuaciones que han servido para dinamizar un momento delicado del sector. La pandemia ha provocado un colapso en muchas facetas de la industria automovilística, aunque también ha significado una importante aceleración de la llegada de la electrificación al sector. Es por ello que se ha querido premiar a quienes pese a lo complicado del momento han podido contribuir con su esfuerzo a cimentar un despegue tan necesario como soñado.

Los XIII Premios Automobile Barcelona cuentan con seis categorías:

Be The One, que premia al modelo más vendido en el año 2020 en España. Este es el único premio ya decidido que irá a parar al polivalente Dacia Sandero. Fue el modelo más vendido en el mercadoel pasado año. Un año complicado por lo que ha supuesto la pandemia, tanto a nivel sanitario como industrial. El Dacia Sandero consiguió unas ventas de 24.035 unidades, superando al Seat Léon (23.582) y al Nissan Qashqai (19.818), tradicionales dominadores del mercado de los últimos años

Be Charge, que reconoce a la iniciativa que más haya destacado en el sector de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos (incluyendo Fabricantes de puntos de carga, redes de distribución, empresas energéticas,etc… Las empresas propuestas son: Millor Battery, Circutor, Wallbox, Circontrol, QEV Technologies y Biapower.

Be Connected, que premia a la iniciativa que más haya desarrollado la integración de la digitalización en los procesos productivos, en el entorno del automóvil y sus infraestructuras. En esta categoría los candidatos son: Electromaps, Easycharger, Seat Code, Cellnex, i2Cat y Smou.

Be Learn, para la labor pedagógica y educativa para formar a los diseñadores, ingenieros y trabajadores del presente y del futuro del automóvil. Optan al premio Elisava, IED Barcelona, las escuelas técnicas de la UPC ETSEIB y ETSEB, CIAC (cluster de automoció de catalunya), Universidad de Valencia, CEU Universidad San Pablo.

Be Safe para el mejor proyecto de formación e información de seguridad vial, aseguradoras, escuelas, cursos de conducción. Allianz, Mapfre, Línea directa, RACC, RACE, Parcmotor Castellolí.

Be Urban, para el proyecto de integración urbana del automóvil mejor ejecutado y a la solución tecnológica e industrial que mejor se adapta a la nueva movilidad. Social Car, Ray Motors, Silence, Cooltra, Muvmi, Journify, Iomov, Zeleros.

La encuesta para elegir a los galardonados ya está en marcha a través de este enlaceeste enlace. Con la opinión de los lectores. Con su veredicto, un jurado compuesto por especialistas del sector y Automobile Barcelona, elegirán a los ganadores. Basta con participar en esta encuesta para optar a una de las 50 entradas dobles para el Automobile Barcelona que se pondrán a disposición de los lectores.