Campeón del Mundo de Supersport 300 en 2021 con 8 podios, 6 victorias, 3 poles y una vuelta rápida. Estas son las cifras que resumen la brillante temporada que ha hecho Adrián Huertas Adrián Huertas(Madrid, 21 de agosto de 2003) en la categoría inferior del WorldSBK y que le han llevado a ganar su primer título con el equipo MTM Kawasaki y a dar el salto al Campeonato del Mundo de Supersport en 2022. En NeoMotor, hemos tenido la suerte y el placer de entrevistar a esta promesa del motociclismo español, y tras charlar con él sobre su trayectoria hemos podido comprobar que además de poseer un gran talento, Adrián Huertas es pura humildad y simpatía.

Para aquellas personas que todavía no le conocen... ¿Cómo se describiría en 3 palabras?

Creo que soy un chico humilde, trabajador y talentoso.

Campeón del mundo, se dice pronto, pero es un título que lleva muchísimo trabajo detrás. Cruzar la línea de meta sabiendo que ya era campeón tuvo que ser una sensación indescriptible. ¿Qué sintió o cuál fue el primer pensamiento que le vino a la mente en Portimao?

La verdad es que sentí muchísima alegría porque, al final, es algo por lo que llevas luchando muchísimo tiempo y ver que por fin se hace realidad, después de que se hubiera complicado un poco en la carrera de Jerez, me hizo sentir increíble. Conseguir el título me quitó un peso de encima y ya puedo estar tranquilo. Fue un momento súper feliz y pude celebrarlo con toda mi gente que estaba allí, así que muy contento.

¿Estuvo presente toda su familia?

Sí, bueno, mi madre y mi hermana no pudieron ir pero sí que estuvo mi padre y todo mi entorno, mi equipo personal, así que estuve muy contento.

Hablamos de lo que sintió al cruzar la línea de meta, pero ahora que ha pasado un tiempo ¿Cómo se siente? ¿Ya lo ha asimilado?

Bueno, la verdad es que me siento bastante bien, pero es verdad que me sabe a poco, entonces quiero seguir trabajando para hacer una buena temporada el año que viene en Supersport, que será muy difícil porque es una categoría complicada y además, el año que viene hay nuevas normativas y vienen muchos pilotos… pero la verdad es que tengo muchas ganas de seguir luchando, de seguir aprendiendo y de que esto se vuelva a repetir en el futuro.

¿Cómo vivió la última carrera de la temporada? Ya era campeón, no se jugaba el título y encima ganó. ¿La disfrutó más que las otras al no tener presión?

La última carrera fue muy divertida porque el objetivo de la carrera era otro, no era tanto ganar, sino conseguir la vuelta rápida para ganar todo el campeonato de vueltas rápidas también y bueno, me fui largo adrede para poder hacer la vuelta rápida con rebufos y cuando estábamos preparando la estrategia, la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque la cara de mi padre cuando se lo dijimos fue de decir "¿Qué estáis haciendo?" y pues nada, me dejé pasar por 14 o 15 pilotos y al final remonté. La verdad es que me lo pasé muy bien porque fue una carrera en la que disfruté adelantando y además me lo pasé bien por ganar distanciado, así que fue una carrera increíble, de las mejores del año. Si alguien tenía alguna duda de por qué Adrián Huertas había sido el campeón, creo que la tuvieron resuelta.

Su compañero de equipo, Jeffrey Buis, fue hasta el final su rival en pista. ¿Cómo era su relación en el box?

Era buena, pero en el momento en el que empiezas a jugarte un título y empiezas a ver tus posibilidades respecto a otro piloto de ganar el campeonato, como él vio conmigo, las cosas cambian. Al final, te estás jugando un mundial y ahí amigos hay pocos, entonces la relación cambió un poco. Si que es verdad que en el box empezó a haber un poco más de tensión, pero siempre con respeto y sin ningún gesto malo ni nada por el estilo hacia la otra persona, porque al final somos personas que compartimos mucho tiempo juntas y la verdad es que he hecho buena relación con todos mis compañeros este año. Hubo un poco de tensión en Jerez y Portimao, pero la verdad es que la relación fue muy bien.

Si viajamos un poco en el tiempo, a sus inicios ¿Cuándo fue la primera vez que se subió a una moto? ¿Qué recuerdos guarda de aquellos tiempos?

Empecé en una pista de fútbol de mi pueblo que estaba asfaltada y el alcalde nos dejaba divertirnos allí un poco con las minimotos. En aquel entonces era mi hermana la que montaba y un día con 3 añitos quise probar y bueno, empecé a montar con mi padre. Él me iba sujetando con una cuerda para que no la liara mucho y bueno, con el paso del tiempo fui evolucionando un poco y mi hermana empezó a asustarse, porque yo la seguía y a medida que ella iba más rápido yo iba más rápido también. Llegó un momento en el que ella pensó que me haría daño y lo dejó. Al final fui yo el que seguí y aquí estoy. Lo recuerdo todo muy bonito y muy familiar. Al final, somos una familia que nunca ha tenido esa pasión excesiva por las motos hasta ahora, pero al final nos hemos enamorado de este mundo como muchas personas que lo viven.

¿Y su hermana qué piensa de todo lo que ha conseguido?

De vez en cuando mi padre hace la broma de "tu hermana iba más rápido que tú". Nos echamos siempre unas risas y ella está muy contenta por todo lo bueno que me pasa en la vida, igual que yo con ella.

De pequeño seguro que muchas veces imaginó que llegaría a ser campeón del mundo. ¿Es como lo soñaba?

El sueño de todo el mundo cuando empieza en este mundillo es ser campeón del mundo de MotoGP, así que creo que todavía no he cumplido el objetivo ni mucho menos. Pero sí que es verdad que siempre te imaginas un momento muy bonito, como el que he vivido, así que podría decir que sí que es como te imaginas, aunque luego cuando lo vives tampoco lo vives con tanta emoción como cuando lo sueñas, pero es muy bonito y ojalá todo el mundo al que quiero pudiera vivir un momento similar.

A lo largo de su trayectoria ha pasado por distintas copas de promoción y, como todos los pilotos, también ha tenido algunas etapas más complicadas. ¿En algún momento pensó en tirar la toalla?

Sí, sí, la verdad es que hay momentos muy duros. Cuando te lesionas, estás en un pozo sin fondo, te vuelves a lesionar y te haces daño y piensas un poco si es el momento de dejarlo.. pero al final siempre hay que tirar hacia adelante y luchar por tus sueños. Si no crees tú, no cree nadie, así que hay que tirar hacia adelante, porque los golpes se asimilan y todo en la vida cambia en algún momento. Es cierto que tanto la situación económica, porque no había patrocinadores, como los momentos de lesiones, me hicieron pensar en algún momento en tirar la toalla, pero realmente no lo llegas a pensar del todo, porque siempre tienes la esperanza de que pase algo bueno. He tenido la suerte de que esa mala racha ha cambiado y ahora estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva, así que estoy contento por haber superado ese momento.

¿Cuál fue su motivación para continuar y no rendirse nunca?

Tuve la suerte de poder ver la cara bonita y la fea del motociclismo. Cuando ves la cara no tan bonita de este deporte también aprendes a valorar muchas cosas y te curte mucho como persona, porque al final en los momentos buenos siempre hay mucha gente, pero en los momentos malos pocos reman para sacar la barca del río. Creo que he aprendido a valorar a las personas que tengo al lado, que son súper buenas personas y seguirán conmigo en el futuro. Así que me alegra mucho por una parte haber pasado esos momentos malos.

El año que viene compite en la categoría de Supersport con una Kawasaki Ninja ZX-6R. ¿Qué nos puede contar de la moto? ¿La ha visto o probado?

De momento estoy enamorado a distancia porque solo he visto fotos, pero dentro de poco me llega y podré empezar a entrenar con ella. Así que de momento estoy enamorado a distancia, es una moto muy bonita y espero que sea igual de bonita en el comportamiento en la pista. Kawasaki siempre hace motos increíbles, así que tengo muchas ganas de probarla ya y de empezar a trabajar, que esto empieza en nada.

¿Cuál es su objetivo para la temporada que viene?

El objetivo siempre es ganar porque, al final, si no fuera ganar no correría. Pero si no se puede ganar, pues hacerlo lo mejor posible y aprender. Tengo la suerte de poder medirme el año que viene contra pilotos que tienen mucha experiencia y bueno, la experiencia es muy importante, así que puedo hacer un copia y pega y guardármelo para mi futuro. Creo que el objetivo será ganar y aprender.

Hasta que arranque la temporada 2022, ¿Qué tiene pensado hacer?

Pues me voy a preparar con el mejor material porque, durante mi carrera deportiva, he tenido la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que mi familia no tenía muchos recursos y siempre he tenido que prepararme con lo que había. Ahora tengo la suerte de tener buen material para entrenar y seguramente me vaya una temporada a vivir a Málaga para prepararme allí con mi coach de pista, Nico Ferreira, que está conmigo cada fin de semana. Iré allí y me prepararé mucho. En Málaga hay mejor clima, así que buscaremos el calorcito y pilotos rápidos para poder prepararme a tope.

¿Por qué lleva el dorsal con el número 99? ¿Tiene algún significado especial para usted?

La primera carrera que corrí en el Campeonato de Madrid, no pude hacerlo con el número 26 de Dani Pedrosa porque mi padre fue a inscribirme y ya estaba cogido. Entonces mi padre preguntó por el número 21, el día de mi cumpleaños, y también estaba cogido. Yo no sabía nada, tenía 5 o 6 añitos y mi padre al final eligió el 99 porque le preguntó a la chica qué número estaba libre y le dijo que del 80 al 99, o algo así, y mi padre se decidió por el 99. Al final fue algo gracioso porque cuando mi padre me lo dijo yo me enfadé porque era pequeño y pensaba que al ser el último número iba a quedar el último. Me puse a llorar y al final me he acabado enamorando del número. Es cierto que durante algunos años en la Red Bull Rookies Cup lo tuve que cambiar porque lo llevaba otro piloto, pero ahora que puedo volver a tenerlo espero tenerlo mucho tiempo.

¿Le gustan los coches? ¿Tiene carnet de conducir?

Justo estaba saliendo de la autoescuela antes de empezar la entrevista. Estoy sacándome el carnet, estoy haciendo ahora las prácticas y dentro de nada me examinaré, porque al final me hace falta para desplazarme. Me gusta mucho conducir, siempre le digo a mi padre que quiero conducir pero nunca puedo, así que ahora me sacaré el carnet y conduciré yo.

¿Qué modelo de coche le gusta?

Si te digo la verdad, no soy mucho de coches súper lujosos. Creo que están bien para tenerlos un tiempo, pero al final creo que en España no se les puede sacar partido. Si te tuviese que decir alguno sería el Lamborghini Aventador, que es muy bonito estéticamente y tiene bastante tirón. También me gusta el Mercedes-Benz Clase C.

¿Qué piensa de las motos eléctricas? ¿Ha probado alguna? ¿Le gustan?

Está claro que es un avance que se está haciendo para mejorar el medio ambiente, pero creo que mientras se puedan mantener las motos de ahora todos ganaremos. En pista no he probado ninguna, solo scooters eléctricos.

Si en un futuro cercano todos los campeonatos se pasasen a la electrificación ¿Cree que le gustaría tanto?

Creo que me adaptaría, como a todo. Pero sí que es verdad que donde esté la gasolina, que se quite la electricidad, de momento.

¿Tiene alguna manía o superstición antes de salir a pista?

Antes no tenía ninguna manía pero este año, cuando te estás jugando un mundial, te vuelves maniático para todo. Te diría un montón de manías pero no acabaría… solo espero que se me quiten.

¿Sigue algún otro campeonato o deporte?

Todos, todos los campeonatos de motociclismo, campeonatos de automoción, campeonatos de España, etc.

¿Algún ídolo o referente? ¿Alguien a quién admire?

Siempre ha sido Dani Pedrosa, aunque también es verdad que siempre he admirado bastante a Maverick Viñales. Así que te diría Maverick por su estilo de pilotaje.

Si tuviera que comparar su estilo de pilotaje con algún otro piloto... ¿Con quién sería?

Muchas veces me dicen que soy un piloto de vieja escuela, porque coloco bastante bien la moto derrapando un poco, entonces te diría que mi estilo de pilotaje es de la vieja escuela. Pero compararme con alguien… creo que no estoy a la altura de ninguno de los referentes de aquella época, todavía.

¿Dónde entrena o con quién suele hacerlo?

Normalmente suelo entrenar en Tarancón, en el circuito DR7, que es el circuito de la zona centro y siempre se portan muy bien conmigo. Así que suelo entrenar siempre allí, aunque también está bien el Karting de Villena, el Gasss74. De momento voy a entrenar con gente porque no puedo conducir hasta allí. Siempre voy con mi padre que me acompaña a todos los sitios y es el que siempre está a mi lado.

¿Su familia suele acompañarle a las carreras?

Mi padre siempre viene conmigo. Mi madre y mi hermana tuvieron una mala experiencia en una de las veces que vinieron a Jerez cuando corría la Red Bull Rookies Cup y ahora sólo vienen de vez en cuando.

¿Alguna otra afición que no tenga que ver con el motor?

Si te digo la verdad, me gusta mucho entrenar. Aunque no tenga que prepararme para nada, siempre estoy entrenando. Soy muy deportista y siempre me ha gustado mucho el gimnasio y la bicicleta. Siempre me lo paso muy bien entrenando.