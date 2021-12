Un total de 37 vehículos han pasado por las instalaciones de Green NCAP este año para determinar su nivel de eficiencia. Como Euro NCAP con la seguridad, Green NCAP es una iniciativa independiente que trabaja con el objetivo de "mejorar la calidad del aire que respiramos y reducir el cambio climático". Imitando el sistema del organismo de seguridad, esta iniciativa otorga una puntuación de entre cero a cinco estrellas para identificar a los coches más eficientes tras realizar pruebas a coches de todo tipo, tanto eléctricos, como híbridos o vehículos de combustión tradicional.

Las calificaciones se basan en tres índices, que se calculan de forma específica para cada tipo de propulsión para determinar la nota final. El primer índice es el del 'Aire Limpio', que indica si el vehículo utiliza recursos tecnológicos para mitigar las emisiones contaminantes. Los vehículos eléctricos marcan siempre un 10 porque este apartado está directamente relacionado con el tubo de escape. El segundo índice es la 'Eficiencia Energética', que otorga una calificación según la cantidad de energía necesaria para mover el vehículo, cuanta menos, mejor, ya que menos emisiones se generarán o menos cargas necesitará. Por último, el índice de 'Gases de Efecto Invernadero', que monitoriza las emisiones de estos gases contaminantes que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático.

Con las notas otorgadas a cada vehículo se le asigna una nota final en forma de estrellas. Los coches pueden conseguir desde cero, concluyendo que "apenas cumplen la regulación medioambiental", hasta cinco, que designa a los modelos con "un rendimiento excelente, con un consumo de carburantes o energía muy bajo y un nivel de emisiones también bajo". Desde 2020, Green NCAP puede otorgar medias estrellas, que reconocen que un vehículo rinde un poco mejor que otros coches de su nivel pero se queda corto para saltar a la siguiente estrella.

Los coches más eficientes de 2021

De los 37 coches evaluados este año, hay 10 que han destacado por encima del resto. Como era previsible, los eléctricos copan las primeras plazas, aunque el hidrógenohidrógeno reclama protagonismo y hay vehículos de combustión que han sorprendido superando a híbridos. Según Green NCAP, el coche más eficiente este año ha sido el Fiat 500e, con cinco estrellas gracias a un 10 en el índice de aire limpio, otro pleno en el de emisión de gases y otro 10 en eficiencia energética.

Ciertamente, todos los eléctricos sacan un 10 en aire limpio y emisiones de gases de efecto invernadero, ya que no generan emisiones, por lo que la diferencia la marca la eficiencia energética. En ese sentido, tras el vehículo italiano se sitúan el Nissan Leaf e+, con un 9,9 en esa categoría, el Lexus UX 300e, con un 9,7, el Volkswagen ID. 3, con un 9,6, y el Ford Mustang Mach-e, con un 9,4. Este es el top 5 del año, formado únicamente por eléctricos.

Por detrás, el hidrógeno deja su huella gracias al Hyundai Nexo, con, como los eléctricos, dos plenos en aire limpio y emisiones y un 7,3 en eficiencia energética. Estos seis coches son los únicos que en 2021 han conseguido las cinco estrellas.

Tras los seis coches que consiguen las cinco estrellas, destaca que solo uno consigue cuatro, el Toyota Prius híbrido enchufable, con un 6 en aire limpio, un 8,3 en eficiencia energética y un 7 en emisiones. El top 10 lo completan tres coches que suman tres estrellas y media, siendo la sorpresa el octavo mejor coche del año, el Skoda Octavia diésel con motor 2.0 TDI, que, sin usar la electrificación en ninguna de sus formas, supera a híbridos e híbridos enchufables gracias a unas calificaciones de 6,7, 7,7 y 4,6, respectivamente. Cierran la lista el Honda Jazz, híbrido convencional, con un 6,7, un 7 y un 5,6 y el Toyota Yaris, con un 6,3, un 7,4 y un 5,9.

Cambios para 2022

Green NCAP ha otorgado sus calificaciones actualmente únicamente en base a las emisiones del vehículo, además de la eficiencia energética. Esto provoca que los coches eléctricos tengan una gran ventaja sobre el resto, puesto que durante su vida útil no generan emisiones, aunque no es correcto decir que los eléctricos no contaminan.

Es por eso que, a partir de 2022, el índice de emisiones de gases de efecto invernadero tendrá en cuenta las emisiones en la producción de la fuente de energía utilizada para propulsar el vehículo. "Esto otorgará una información más precisa sobre la verdadera huella medioambiental de los vehículos, especialmente los eléctricos", indica Green NCAP.