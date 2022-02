Euro NCAPEuro NCAP ha analizado cómo son de seguras las furgonetas comerciales que se venden en el mercado europeo actual, centrándose especialmente en las tecnologías de seguridad activa y en los sistemas de asistencia a la conducción que equipan. Tras poner a prueba un total de 19 modelos que representan el 98% de los vehículos industriales ligeros que se comercializan en Europa, el organismo europeo ha revelado la clasificación de las furgonetas más y menos seguras de 2022furgonetas.

Para establecer la nota de cada modelo, se ha valorado la presencia y el buen funcionamiento de los siguientes sistemas de seguridad: frenada de emergencia (30% de la nota), alerta activa de salida de carril (20%), control de crucero (15%), detector de fatiga (15%), detector de peatones (10%) y detector de ciclistas (10%). Como es habitual, los modelos se han calificado con medallas, siendo la de platino la de máxima puntuación, seguida de las de oro, plata y bronce. Por su parte, las furgonetas con la peor puntuación reciben la denominación de "no recomendada".

En las pruebas del año pasado, Euro NCAP calificó como "no recomendadas" a cinco furgonetas, debido a su escasez de sistemas de seguridad. No obstante, este año únicamente un modelo ha recibido dicha calificación: el Nissan Interstar, al no contar con el asistente de frenada de emergencia y limitar sus tecnologías al sistema de mantenimiento de carril, control de crucero y detector de fatiga.

Por contra, en la cima de la clasificación de este año se sitúa la nueva Fiat Ducatola nueva Fiat Ducato, siendo la primera furgoneta en lograr la máxima calificación de platino con una puntuación del 88%. El año pasado este modelo obtuvo la medalla de bronce, pero el hecho de dar un gran salto en términos de seguridad e incluir, ya sea de serie o de forma opcional, todas las tecnologías analizadas en las pruebas con un funcionamiento muy eficiente, le han permitido coronarse como el vehículo comercial más seguro de 2022.

Por debajo de la nueva Ducato encontramos hasta cuatro medallas de oro que corresponden a los modelos Ford Transit Ford Transit(puntuación del 68%), Volkswagen Transporter (65%), Ford Transit Custom Ford Transit Custom(63%) y Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Vito(61%). Por su parte, las medallas de plata han sido las más numerosas, estando presentes en un total de siete modelos: Mercedes-Benz Sprinter(52%), Nissan Primastar (45%), Renault Trafic (45%), Peugeot ExpertPeugeot Expert (44%), Volkswagen Crafter (44%), Opel/Vauxhall VivaroOpel/Vauxhall Vivaro (42%) e Iveco DailyIveco Daily (41%). Según Euro NCAP, de todas las medallas de plata, merece una mención especial el Renault Trafic, puesto que ha sido uno de los vehículos comerciales más notablemente mejorados este año.

Por último, las medallas de bronce corresponden a los modelos Citroën JumpyCitroën Jumpy (37%), Toyota ProaceToyota Proace (37%), Opel/Vauxhall MovanoOpel/Vauxhall Movano (33%), Peugeot BoxerPeugeot Boxer (33%), Citroën Jumper (32%) y Renault Master (29%).

En palabras de Michiel van Ratingen, secretario general de Euro NCAP: "Estamos viendo signos prometedores de que las furgonetas comerciales se están actualizando con sistemas de seguridad más avanzados, cerrando la brecha entre el segmento de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. En general, parece que los fabricantes se están empezando a tomar más en serio la seguridad en este segmento y, aunque queda camino por recorrer, nos inspiran las mejoras, algunas modestas, otras impresionantes, que hemos visto en el último año".

Las furgonetas comerciales más seguras de 2022