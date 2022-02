Durante esta semana, Neomotor repasa los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Hyundai Ioniq 5.

El SUV surcoreano es primo hermano del Kia EV6, otro de los finalistas del galardón. Se basa en la plataforma E-GMP que también sirve de esqueleto del Kia EV6 y sorprende por un diseño retrofuturista que llama mucho la atención por las líneas rectas y los ángulos, que son los protagonistas de su silueta. Todavía sorprende más su interior, que es amplísimo explotando las características de los eléctricos gracias a la ausencia de elementos mecánicos como el túnel de la transmisión. Por si fuera poco, cuenta con un maletero de 527 litros de capacidad y otro de 57 delante en el caso de las versiones de tracción trasera. El Ioniq 5 llegará cargado de tecnología con un arsenal de sistemas de conectividad, con Apple CarPlay y Android Auto como las funciones estrella y también con soluciones como un Head-Up Display con realidad aumentada para mejorar la experiencia de conducción. En términos de seguridad cuenta con lo más habitual, como el control de crucero, la frenada de emergencia, el eCall o el Highway Driving Assist 2, un sistema de conducción semiautónoma. Mecánicamente se ofrecerá con dos opciones de batería, de 58 o 73 kWh para autonomías de entre 362 y 462 kilómetros, y opciones de tracción trasera y tracción total con potencias que irán entre los 170 y los 306 CV.