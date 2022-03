Resulta anecdótico que en la presente edición 2022 del Mobile World Congress sólo esté presente una marca de coches (Fisker), cuando cada vez más los vehículos dependen de la telefonía y la tecnología para prácticamente todo.

Puede parecer exagerada esta afirmación, pero ya hemos asumido como algo natural poder atender las llamadas con el manos libres, o escuchar nuestra música favorita por bluetooth, hasta el punto de ser un equipamiento innegociable para adquirir un vehículo. ¿Os imagináis no poder hablar con nadie en todo el trayecto de un viaje, o tener que estar a expensas de lo que pongan en la radio?

Dentro de poco, otras muchas funcionalidades que a día de hoy sólo llevan los coches premium, también serán equipamiento de serie en cualquier vehículo. Pronto exigirás que tu coche se conecte al móvil para que traslade al sistema tu perfil, de modo que cuando te sientes ya tenga presintonizada la música que te gusta, que adapte el asiento a tu postura de conducción, que ponga la calefacción a la temperatura que más a gusto te haga sentir, que te reciba diciéndote las noticias del día, que te recuerde tu agenda, o que directamente te diga cuánto vas a tardar en llegar a casa o el trabajo.

Será también el móvil el que te recordará que debes llenar el depósito o recargar la batería y no sólo te dirá dónde será más barato repostar, sino que se sincronizará con el coche para mostrarte en el navegador la ruta. También te alertará de cuándo acudir al taller y te dirá exactamente qué le pasa al coche: cambio de aceite, de ruedas, filtros o simplemente una revisión de las baterías. Y si somos despistados podremos a su vez ver dónde está aparcado el coche, incluso activar las cámaras perimetrales para ver qué pasa a su alrededor, e incluso echar un vistazo al habitáculo con cámaras interiores si nos ha saltado la alarma.

El coche no será nada sin el móvil

Como decimos, en un tiempo en el que el coche ya es casi más un elemento tecnológico que un medio de transporte, nos asombra su poca presencia en el Mobile World Congress de este año. Ahora más que nunca hace falta enseñar las evoluciones de conexión entre el coche y el móvil, puesto que dentro de poco uno no podrá vivir sin el otro.

Literalmente en muy pocos años los coches no funcionarán sin el smartphone. Porque… ¿qué pasa si llegamos con nuestro coche eléctrico al cargador y no tenemos el móvil para realizar la conexión con el cargador o realizar el pago? ¿O qué sucederá si estamos sin batería en el teléfono y la única forma de abrir las puertas es con la tecnología NFC una vez desaparezcan las llaves físicas? ¿Y si es un coche compartido y no podemos hacer que reconozca nuestro perfil?

Son sólo unos de ejemplos que ahora pueden parecer ridículos, pero pensad en cuántas cosas ya somos completamente dependientes del móvil en nuestra vida diaria: sin él no nos comunicaríamos ya que hoy apenas tenemos memorizados un par de números de teléfonos; no sabríamos cuál es nuestra agenda diaria; o lo que es peor, de todo sucumbiríamos al aburrimiento en los tiempos muertos, ya que hemos olvidado a estar con nosotros mismos.

Probablemente a nuestro próximo coche le exijamos servicios tecnológicos que ahora pueden parecer irrelevantes, pero que dentro de poco serán imprescindibles, y la mayoría de ellos se ejecutarán a través de nuestro móvil, que es ya día de hoy una prolongación de nuestro propio ser. Uno casi ya se identifica más por su número de móvil o su ‘nick’ en las redes, que con el número del DNI.