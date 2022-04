El nuevo Kia Niro ya está aquí. Los diseñadores de Kia han dejado correr la imaginación y han actualizado un modelo que destacaba por su eficiencia y propuesta electrificada más que por su diseño. Ahora, el nuevo Niro permite acceder al mundo de la electrificación, con una triple oferta de híbrido convencional, híbrido enchufable y 100% eléctrico, y con un diseño algo más atrevido, canalla si cabe. Ofrece una estética CUV (un SUV compacto de corte cupé… pero no en exceso). Es, por lo tanto, un modelo para dar músculo a la marca para ofrecer mayor volumen.

Hereda buena parte de las soluciones tecnológicas que han hecho del Kia EV6 el Car Of The Year en Europa este 2022, sumando a ello una mayor sensación de ‘coche tradicional’. No es que se vaya a vender solo, pero al igual que su antecesor, tiene todos los parámetros que los clientes medios buscan en un vehículo de hoy, para hoy, pero que pueda servir para el mañana.

Con el nuevo Kia Niro nos podemos olvidar del consejo que últimamente todos estamos dando de “haz un renting de tres años hasta ver lo que pasa con las normativas”. El Niro tiene mucho recorrido comercial, tanto hoy como dentro de cinco años, y un excelente recorrido como vehículo pensado para el día a día, en todas las facetas de uso. En su anterior generación el Niro lleva vendidas en España 31.879 unidades.

Triple electrificación

El nuevo Kia Niro nos ofrece, como decíamos, una triple oferta mecánica. Cuenta con un híbrido convencional dotado de un motor de gasolina 1.6 GDi de 141 CV (32 kW), un híbrido enchufable de 183 CV con el mismo grupo propulsor de gasolina asociado a un motor eléctrico de 62 kW, y una versión 100% eléctrica de 204 CV con motor de 150 kW y batería de 64,8 kWh.

Las tres propuestas se benefician de las ayudas al vehículo eléctrico y conectado. Con los descuentos asociados a estos planes de ayuda (que, recordemos, hay que declarar en la liquidación de la declaración de renta el próximo año del ejercicio 2022), los precios se colocan en los 24.300 euros para el híbrido (HEV), 26.400 euros para el híbrido enchufabe (PHEV) y 27.400 euros para el 100% eléctrico (BEV e-Niro).

En esta ocasión en el 100% eléctrico, Kia solo apuesta por una batería para la versión eléctrica pura. En la anterior generación, el Niro ofrecía dos baterías, una de 39,2 y otra de 64 kWh. En este caso se opta por la de 64,8 kWh que puede pasar del 10 al 80% de la carga en 43 minutos. La marca nos anuncia una autonomía de 463 kilómetros y nos permiten una velocidad máxima de 167 km/h ofreciendo una aceleración de 7,8 segundos para pasar de 0 a 100 km/h. Para la versión híbrida enchufable permite una autonomía en modo eléctrico de 65 kilómetros.

Este modelo 100% eléctrico puede cargar en estación de recarga rápida de 150 kW, mientras que si disponemos de punto de recarga doméstico trifásico, su capacidad es de 11 kW. Esta potencia de recarga es como la mayoría de los eléctricos exceptuando los de gama más alta tipo Porsche y Audi, el Kia EV6 y Hyundai Ioniq5 por su tecnología de 800 voltios, y el Mégane e-Tech, que pueden cargar en corriente alterna trifásica hasta 20 kW.

Conectado a mundo

El nuevo Kia Niro nos abre un espacio interior muy amplio, con muy buena capacidad para pasajeros y conductor. En nuestra primera impresión pudimos sentarnos delante para conducir y después detrás sin tener que modificar los reglajes del asiento, obteniendo en ambos casos una posición muy cómoda (con una altura de 1,90 metros). Nos gustó el espacio interior y la distancia de la cabeza al techo, que no ofrece ninguna sensación de agobio.

El puesto de conducción es muy completo y según el nivel de equipamiento ofrece el asiento del pasajero en modo ‘relaxión’ que se reclina totalmente (como en el EV6). Dispone de tomas USB-C en los asientos para recargar las baterías de los dispositivos y, en el respaldo de los asientos delanteros, una forma que permite apoyar una tableta digital para visualizar contenidos multimedia.

La visión de la instrumentación es cómoda, ágil y sencilla. El conjunto del salpicadero es asimétrico orientado al conductor con dos pantallas de 10,25 pulgadas, una para la instrumentación y otra para la gestión multimedia. Según el acabado la zona de visualización de la instrumentación puede ser más pequeña. También podemos disponer de un head-up display de 10 pulgadas proyectado sobre el cristal del parabrisas. El menú del sistema multimedia (adaptado también para el software Kia Connect en la versión 100% eléctrica) es muy parecido al del EV6. Incluye el sistema de control por voz para manejar sistemas como la temperatura, la navegación y los ajustes de audio. Los mandos de la consola central y del cambio también son similares a los del EV6.

En cuanto a sistemas de conectividad y seguridad el nuevo Kia Niro incorpora lo último de la marca. Destaca el asistente de aparcamiento inteligente remoto (que permite salir del coche y finalizar el aparcamiento desde el exterior, pulsando solo un botón. Esta opción es ideal para zonas de aparcamiento estrechas y permite maniobrar el coche en línea recta adelante y atrás gracias a sus sistemas de sensores y cámaras panorámicas. Otro sistema novedoso y útil también presente en el EV6 es la tecnología V2L que permite usar el coche y su batería para cargar electrodomésticos, gracias a su bidireccionalidad energética.

Compacto y con espacio

Las dimensiones del Niro varían muy poco respecto al anterior. Con 4,420 metros de longitud, 1.825 mm de anchura y hasta 1.570 de altura, el nuevo diseño del Niro se ha desarrollado a partir de la plataforma "K" de tercera generación de Kia.

La batalla de 2,720 metros y las proporciones mejoradas en el habitáculo otorgan a los ocupantes un espacio interior y una buena capacidad de almacenamiento en el maletero, con 495 litros para el e-Niro (maletero trasero de 475 litros más 20 litros adicionales bajo el capó), 343 litros para el hibrido enchufable y 451 litros para el híbrido convencional.

Diseño atrevido, o no

Estéticamente el nuevo Kia Niro rompe con la monotonía funcional de su predecesor al ofrecer un estilo más atrevido. Emplea la filosofía de la marca ‘Opposites United’ que busca un estilo funcional y moderno. El frontal con el Tiger Face propio de Kia permite unas líneas más marcadas y musculadas en el capó, con un parabrisas de doble nivel. Las luces diurnas tienen forma de ángulo en el frontal y de boomerang en la parte trasera. La versión 100% eléctrica se diferencia de las otras dos por disponer de una parrilla cerrada en dos tonos y por la colocación del cargador en la parte delantera. La zona posterior es atractiva, con una línea luminosa (que también contiene la tercera luz de freno) que atraviesa el alerón de lado a lado. Las barras en el techo le dan una imagen más deportiva si cabe.

Pero es en el perfil donde hallamos el ‘caballo de batalla’. Ofrece la posibilidad de trazar una parte distintiva en el pilar C. Se puede optar por un acabado con color distinto (hay tres tonos) de la carrocería (no es la línea de Starsky & Hutch pero recuerda algo –los más jóvenes consultad aquí-). Es de esas cosas que, o te gusta, o no. No cabe término medio. La paleta de colores la forma nueve posibilidades: verde Cityscape, blanco Clear White, Snow White Pearl, negro Aurora Pearl, azul Mineral, gris Interstellar, naranja Delight, rojo Runway y gris Steel.

El nuevo Kia Niro es una excelente puerta de entrada a la electrificación para la marca que tiene sobre la mesa la intenció de lanzar 14 vehículos 100% eléctricos hasta 2027. Con el Niro (el tercer modelo en ventas actualmente de Kia por detrás de Stonic y Sportage), la marca aspira a hacerse fuerte en el mercado y espera vender en 2030 unos cuatro millones de vehículos de los que 1,3 millones serán 100% eléctricos.