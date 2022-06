Sony y Honda dan un paso más en su colaboración para fabricar un vehículo eléctrico para la compañía electrónica. Ambas multinacionales han confirmado la creación de Sony Honda Mobility Inc., una asociación estratégica que nace con el objetivo de crear “una nueva generación de movilidad y servicios”.

Esta compañía conjunta estará participada al 50% por cada una y se establecerá formalmente este año con el foco puesto en el lanzamiento de un nuevo coche eléctrico en 2025, además de otros servicios de movilidad aprovechando la experiencia y conocimiento de ambas tanto en el terreno de la movilidad como de la tecnología. Según han explicado, Yasuhide Mizuno, ejecutivo de Honda será el CEO de la nueva empresa, mientras que Izumi Kawansihi, vicepresidente ejecutivo de de Sony, ser convertirá en presidente y COO, director de operaciones.

Este es un movimiento lógico después de que Honda y Sony confirmaran en marzo que se unían para el desarrollo del vehículo eléctrico de la segunda, que además se encargará de desarrollar los servicios de movilidad. Honda pondrá su experiencia en la producción, venta y posventa de automóviles y su capacidad productiva, uno de los principales obstáculos para marcas, como Apple o la misma Sony, que quieren lanzar coches eléctricos en el futuro. De hecho, el mismo mes de marzo ya adelantaron la creación de esta compañía conjunta.

El primer coche

Sony Honda Mobility tendrá su sede en Tokio y desarrollará su primer vehículo en base al Vision-S 02, un prototipo de SUV presentado por Sony en el CES de Las Vegas de este año. Este vehículo dispone de dos motores eléctricos que le aportan tracción total y 268 CV de potencia. Estéticamente apuesta por la fluidez para ganar eficiencia aerodinámica pero no dispone de elementos especialmente llamativos. El interior cuenta con varias pantallas para ofrecer contenido a los pasajeros, delanteros y traseros, e información al conductor. La intención de Sony es producir coches derivados de ambos prototipos.

Este prototipo se unió al Vision-S Sedan, presentado en 2021, como las propuestas de Sony para la movilidad. Este vehículo es una berlina bastante larga, de 4,89 metros de longitud, 1,45 metros de alto y 1,90 metros de ancho que pesa 2.350 kilos, un peso elevado pero habitual en los eléctricos. Aunque no se tienen detalles sobre su batería, sí se conoce que esconde en cada eje un motor eléctrico de 270 CV de potencia para una potencia total 536 CV y tracción total, con lo que es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4,8 segundos y de alcanzar los 240 km/h de velocidad máxima.

La ofensiva eléctrica de Honda

Honda tiene toda su gama 100% electrificada gracias a las versiones híbridas convencionales de sus modelos, pero todavía no tiene un coche eléctrico puro en el mercado. Como Toyota, la compañía ha esperado a que la tecnología hay madurado lo suficiente como para lanzar un vehículo completo y competitivo al mercado. No obstante, que no haya llegado ya no quiere decir que no lo vaya a hacer. En ese sentido, el pasado mes de abril la firma japonesa anunció dos importantes movimientos que acercan la llegada de su primer eléctrico.

En primer lugar, confirmó una asociación con General Motors para lanzar “millones” de eléctricos asequibles para el año 2027, destacando de momento un SUV compacto que incorporará las baterías Ultium de GM, que podrán ofrecer capacidades de entre 50 y 200 kWh y potencias de carga de hasta 350 kW. Pocos días después, Honda comunicó su estrategia de electrificación, que prevé una inversión de 36.600 millones de euros para el desarrollo y lanzamiento de 30 modelos eléctricos durante la próxima década y el desarrollo de baterías de estado sólido. Honda prevé que el 40% de sus ventas en 2030 correspondan a coches únicamente eléctricos, mientras que en 2040 solo venderán vehículos de este tipo en todo el mundo.