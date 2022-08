Las motos eléctricas se van asentando como una alternativa real en la movilidad sostenible. Cada vez son más los usuarios que apuestan por la movilidad eléctrica. También los que dejan el coche en casa y se mueven en moto para contener el alza del coste de la vida. En este escenario, Zero Motorcycles Zero Motorcyclesdispone de un completo catálogo de nueve modelos donde destaca la gama de 11 kW formada por tres motos destinadas a los usuarios con carnet de coche y tres años de experiencia o con permiso A1. Mientras la Zero S es la propuesta naked y el modelo con más autonomía de la firma californiana, la DS se postula como la más polivalente y la FXE como la más atrevida vestida de supermotard.

La facilidad de conducción y el confort de uso son parte los grandes atractivos de estos tres modelos equivalentes a las motos tradicionales de 125cc y 15 CV. Al no tener embrague ni cambio de marchas resultan fáciles de conducir, solo hay que acelerar y frenar. El confort en orden de marcha llega a través de la ausencia de ruido del motor, humos y también de calor del propulsor, detalle que se agradecerá, y mucho, en verano. Zero S La Zero S emerge como el modelo para los amantes de las naked, de las motos sin carenado que hacen de sus líneas estilizadas parte de su atractivo visual. Se trata del modelo más longevo de la marca de Scotts Valley y el que ofrece un mayor rango de autonomía pues brinda una autonomía en ciudad de 288 kilómetros que aumentan hasta los 359 km con el Power Tank (opcional). De impulsar a esta Street Naked de Zero Motorcycles se encarga el motor ZF 14.4 11 kW y la velocidad máxima está limitada a 139 km/h. La batería Z-Forze de iones de litio tiene una capacidad de 14,4 kWh y solo necesita dos horas para alcanzar el 95% de la carga con el Charge Tank (opcional). Además, como todos los modelos de Zero de 11 kW se puede cargar en un enchufe doméstico. La S, al igual que todas las motos de la gama de 11 kW de Zero, está equipada con el sistema operativo Cypher II y dispone de dos modos de conducción: Eco y Sport. Además, la moto se puede conectar con nuestro teléfono inteligente a través de la aplicación de Zero. Con ella podremos tanto conocer a distancia el estado de carga de la batería como personalizar los modos de conducción y consultar estadísticas de viaje. El precio de la Zero S 11 kW es de 18.715 euros (17.200 euros en Canarias) con una garantía de cinco años o kilometraje ilimitado para el pack de baterías. Zero DS La Zero DS se postula como el modelo más polivalente de las tres y pertenece a la gama Dual Sport, donde se encuentran las motos más versátiles de la marca estadounidense. Al igual que la S y la FXE 11 kW, la DS también se puede conducir con el carnet de coche (con tres años de experiencia) o el A1. La DS marca la diferencia gracias a la posibilidad de dejar atrás el asfalto y disfrutar de su conducción por caminos de tierra. Comparte propulsor eléctrico con la Zero S y ofrece un par/motor (fuerza de empuje) de 109 Nm, más que una moto con motor de combustión de 1.000cc. De ahí que la capacidad de aceleración y recuperaciones sean también parte de sus buenos argumentos y artífices de una divertida experiencia de conducción. En este caso la autonomía por ciudad es de 262 kilómetros mientras que la altura del asiento se eleva a los 843 mm para ofrecer una mayor altura libre al suelo y el peso es de 187 kilos. Como el resto de la gama, y de los modelos de Zero, la DS cuenta con componentes de primera línea con son las suspensiones Showa totalmente regulables, los frenos JJuan, el ABS Bosch y los neumáticos Pirelli. Como moto eléctrica apenas tiene mantenimiento frente a una moto convencional. El precio de la Zero DS es de 18.715 euros (17.200 euros en Canarias) e incluye con la garantía de cinco años o kilometraje ilimitado para el pack de baterías. Zero FXE La Zero FXEha sido la última en incorporarse a la gama de 11 kW (2021) y destaca por su estética atrevida vestida de supemotard. Resultado del trabajo del afamado diseñador Bill Webb del estudio californiano de diseño Huge Desing, la FXE destila una imagen vanguardista pensada para convertirse en la referencia del mundo eléctrico de las dos ruedas. La FXE incorpora la iluminación full LED y un cuadro de instrumentos de TFT a todo color. Dinámicamente llega impulsada por el motor Z-Force 75-5 y es el único modelo de los tres que también está disponible en una versión de 34 kW (45,5 CV) de potencia. Con las baterías Z-Force de 7,2 kWh y la gestión del sistema operativo Cypher II, la FXE brinda 161 kilómetros de autonomía en ciudad. Con un peso de solo 135 kilos, la FXE resulta un modelo tan divertido como fácil de conducir y cuenta con todos los componentes de la parte ciclo y conectividad conocidos en los otros dos modelos de la gama 11 kW de Zero Motorcycles. La FXE, que estrena estos días decoración en negro, es el modelo de acceso de la firma californiana con un precio de 15.440 euros, 14.190 euros en Canarias.